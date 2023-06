Detenuto con problemi psichiatrici uccide compagno di cella, Ilaria Cucchi presenta interrogazione La senatrice Ilaria Cucchi ha dichiarato che presenterà un’interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso del detenuto ucciso dal compagno di cella nel carcere di Velletri.

A cura di Natascia Grbic

"Quanto accaduto nel carcere di Velletri, dove un detenuto affetto da seri problemi psichici ha ucciso un compagno di cella, è un fatto di una gravità inaudita che non dovrebbe avvenire in nessun Paese civile. Chi ha gravi forme di disagio non può essere trattato alla stessa stregua degli altri detenuti, e non può condividere una cella con altre persone". Lo ha dichiarato la senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi sul caso del detenuto ucciso dal compagno di cella nel carcere di Velletri.

Un uomo con gravi problemi psichiatrici che solo qualche giorno primaaveva provato a tagliare la gola a un agente di polizia penitenziaria a Frosinone, e prima ancora aveva aggredito un compagno di cella a Rieti.

Ilaria Cucchi ha dichiarato che sarà presentata un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio per chiarire l'accaduto. L'uomo, infatti, sarebbe dovuto andare in una Rems, strutture per persone con disagi mentali, nei quali però c'è carenza di posti. E così molti detenuti vengono trasferiti in carcere, anche se spesso non è il luogo più adatto alla loro condizione.

"Questo episodio – conclude Cucchi – che purtroppo non è isolato, certifica quanto andiamo denunciando ormai da anni, prosegue Cucchi. Per i reclusi con gravi problemi psichici servono strutture idonee come le Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) per un percorso di cura che ovviamente non può essere compatibile con la detenzione. Il carcere deve essere un luogo di riabilitazione per una nuova vita, invece ora è solo punizione e morte. Una sconfitta assoluta per lo Stato e per le Istituzioni tutte".