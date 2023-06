Accusato di tentato omicidio il detenuto che ha ferito alla gola un agente della penitenziaria L’uomo, che ha problemi psichiatrici accertati, sarà trasferito nel carcere di Teramo. L’agente ferito ha ricevuto sedici punti di sutura, non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Tentato omicidio: questa l'accusa di cui dovrà rispondere il detenuto che nel pomeriggio ieri, nel carcere di Frosinone, ha ferito alla gola un assistente capo coordinatore della polizia penitenziaria. L'agente, che è stato ricoverato d'urgenza in ospedale e medicato con sedici punti di sutura, non è in pericolo di vita. Il detenuto sarà trasferito nel carcere di Teramo.

"È noto il deficit qualitativo dell'attività lavorativa nell'ambito degli istituti penitenziari della provincia di Frosinone, dove i lavoratori si trovano ad essere, in molti casi, attore di disagi operativi – ha dichiarato Angelo Massaro, segretario generale della Fns Cisl Frosinone – questi sono causati dall'inadeguatezza edilizia delle strutture penitenziarie e dalla crescente e cronica carenza di risorse umane. La situazione è sempre più drammatica, si rischia il collasso del sistema penitenziario, il sovraffollamento e la gravissima carenza degli organici, connotato dalla drammaticità degli eventi, sta compromettendo seriamente l'ordine e la sicurezza degli istituti penitenziari".

Il detenuto che ha ferito l'agente ha problemi psichiatrici accertati. Era stato trasferito solo qualche giorno prima per problemi disciplinari dal carcere di Rieti. L'agente ferito era andato a prenderlo in cella per accompagnarlo a fare la doccia: a quel punto il detenuto lo ha ferito, colpendolo con una lametta. Non ci sarebbe nessuna ragione alla base dell'aggressione, avvenuta senza motivo. Portato in ospedale, è stato sottoposto a una delicata operazione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni in un primo momento erano apparse molto gravi.