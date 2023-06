Detenuto ferisce un poliziotto alla gola con una lametta in carcere: è grave Un poliziotto penitenziario è finito in ospedale, accoltellato alla gola da un detenuto con problemi psichiatrici.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura nel carcere di Frosinone, dove un detenuto con problemi psichiatrici accertati ha ferito gravemente un poliziotto alla gola con una lametta. I fatti si sono verificati nelle scorse ore. Secondo le prime informazioni apprese si tratta di un detenuto, di cui non è nota l'età, che è stato trasferito nei giorni scorsi per ordine e disciplina dal carcere di Rieti a quello di Frosinone. Stamattina il poliziotto è andato ad aprirgli la cella per accompagnarlo a fare la doccia. Il detenuto ha tirato fuori una lametta, probabilmente nascosta in bocca e gli ha fatto un taglio alla gola. "Non sappiamo ancora quali siano le esatte condizioni di salute del poliziotto, ma da quanto ci è stato comunicato finora la ferita che ha riportato sembra seria.

"Aggressioni da parte di detenuti avvengono nelle carcere di tutta Italia, abbiamo mandato due lettere al Dipartimento per avere i dati delle aggressioni che avvengono nelle carceri da parte dei detenuti nei confronti dei polizotti penitenziari solo che questi dati non ci vengono forniti per non esasperare gli animi e non provocare un allarme sociale. Apprendiamo dai colleghi che lavorano nelle carceri che le percentuali di aggressioni sono aumentate in modo esponenziale – spiega Federico Olivo dell'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp) – Per quanto riguarda invece il discorso attinente al carcere e alle strutture alternative, è il giudice che ne dispone la sistemazione, non è detto che un detenuto con problemi psichiatrici sia trasferito nelle Rems o sia sottoposto a misure particolari".