video suggerito

La vita di Gabriele Bianchi nel carcere di Rebibbia: “Comando io, gli altri detenuti i miei schiavi” Con il fisico scolpito e i vestiti di lusso, Gabriele Bianchi eserciterebbe comportamenti violenti e angherie sugli altri detenuti nel carcere di Rebibbia. Nel processo d’Appello bis per l’omicidio di Willy Monteiro rischia l’ergastolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Qua comando io, sono il re. Voi siete i miei schiavi". Con queste parole Gabriele Bianchi si sarebbe rivolto ai detenuti del carcere di Rebibbia. Il Messaggero racconta com'è oggi la sua vita nella casa circondariale di Roma Est, anche in quel contesto, come ha già fatto in passato, eserciterebbe violenze e soprusi. Il lottatore di MMA di Artena avrebbe infatti bullizzato un settantenne, prendendo lui il "controllo" degli altri detenuti. Gabriele Bianchi è stato condannato a 24 anni di carcere per l'omicidio in concorso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne massacrato di botte e ucciso il 6 settembre del 2020 nella piazza di Colleferro, in provincia di Roma. Nei suoi confronti, come per il fratello Marco, i giudici della Suprema Corte di Cassazione lo scorso martedì hanno disposto il processo d'Appello bis e rischiano tutti e due la condanna all'ergastolo.

Gabriele Bianchi a Rebibbia metterebbe in atto dei comportamenti di sopraffazione nei confronti degli altri detenuti, i quali gli avrebbero detto più volte di smetterla. In particolare, col suo fisico scolpito e i vestiti di lusso, avrebbe avuto atteggiamenti prepotenti nei confronti di un settantenne, che sarebbero andati avanti fino a quando l'anziano non è uscito dal carcere.

Una vita quella di Gabriele Bianchi e del fratello in carcere che all'inizio non è stata facile, quando sono entrati, quattro anni fa, con l'accusa pendente su di loro di aver ucciso un ragazzo. Avrebbero infatti subito violenze e soprusi dagli altri detenuti, ma a disatnza di tempo la situazione si sarebbe ribaltata. Il fratello di Gabriele, Marco Bianchi si trova invece nel carcere di Pescara.

Francesco Belleggia portato in carcere

Per quanto riguarda gli altri tre imputati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, martedì scorso 9 aprile i carabinieri della stazione di Artena hanno raggiunto Francesco Belleggia nella sua abitazione in provincia di Roma e lo hanno portato nel carcere di Velletri. Belleggia era da anni ai domiciliari. Il provvedimento è arrivato dopo la condanna in via definitiva a 23 anni di carcere per l'uccisione del ragazzo, con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione.

Mario Pincarelli si sposerà con una ragazza che si è innamorata dai Tg

Ad essere condannato in via definitiva è anche Mario Pincarelli, a 21 anni, il quale il prossimo 16 aprile si sposerà nel carcere di Civitavecchia. Una ragazza romana di 28 anni si è infatti innamorata di lui vedendolo ai Tg e si sono incontrati una sola volta, durante un'udienza in Tribunale.