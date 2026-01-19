Depardieu chiede scusa a Rino Barillari: pace fatta all’Harry’s Bar dopo l’aggressione

L’attore francese Gerard Depardieu ha incontrato Rino Barillari a via Veneto e si è scusato per la lite di maggio. Stretta di mano, bacio e causa civile chiusa.

L’attore francese Gérard Depardieu (Foto di repertorio LaPresse)

Infine, l'attore Gerard Depardieu ha chiesto scusa al "Re dei Paparazzi" Rino Barillari. I due si sono incontrati all'Harry's Bar di via Veneto a Roma, lo stesso luogo dove, lo scorso 21 maggio, il francese ha aggredito il fotografo dopo che questo gli aveva fatto varie foto mentre si trovava insieme alla compagna, la russa Magda Vavrusova.

Si è risolta così la causa civile partita a seguito della denuncia di Barillari e la contro-denuncia presentata dalla donna. I due, come riportato dal Messaggero, hanno fatto la pace oggi, lunedì 19 gennaio, alla presenza dei rispettivi avvocati. Al termine dell'incontro, Barillari e Depardieu si sono stretti la mano e scambiati un saluto con tanto di bacio.

"Perdonare sempre. Bisogna avere rispetto per certi personaggi che sono come parenti per me. Senza di loro io non esisterei. Speriamo che possa tornare l'amicizia e che le mie foto con lui possano valere sempre di più", ha dichiarato Barillari, conosciuto anche come "The King" nell'ambiente della fotografia romana.

L'aggressione all'Harry's Bar a maggio

Nel corso delle udienze processuali il "Re dei paparazzi" ha raccontato nel dettaglio quel pomeriggio romano, aiutandosi anche con alcune foto scattate prima della lite. "Era l’ora di pranzo – ha raccontato –. Stavo a caccia a piazza San Silvestro, quando un amico mi manda un messaggio: C’è Depardieu in via Veneto. Quel giorno non c’erano taxi, e allora mi sono messo in cammino a piedi. All’Harry’s Bar c’era Depardieu con una bellissima donna, Magda Vavrusova. La mia macchina si mette subito a scattare".

Inizialmente la coppia sarebbe stata tranquilla: "Lei mi sorride alla prima foto. Quella è la mia foto perfetta. Poi però Depardieu mi lancia dei cubetti di ghiaccio, come in passato si faceva durante la Dolce Vita". Dopodiché la situazione sarebbe degenerata: "Subito dopo la donna si alza, mi viene incontro per provare a togliermi la macchina fotografica. Mi ha persino graffiato. Pochi secondi, e Depardieu mi molla due-tre pugni". A supporto della versione di Barillari ci sono anche le testimonianze di alcuni presenti, fra cui il giornalista Gianni Riotta e il titolare de locale, Pietro Lepore, e le registrazioni delle videocamere di sorveglianza.

Il fotografo ha riferito anche di insulti rivoltigli in francese dall'attore: "Ricordo italiennes m… Cado in terra. A quel punto mi hanno portato in ospedale". Proprio nel corso dell’ultima udienza, interrogato dal giudice, Barillari ha detto come si sarebbe potuta risolvere la questione in maniera pacifica: "Mi basta che mi chieda scusa. Soprattutto per quell’insulto a noi italiani". E così è stato.