Gérard Depardieu ha aggredito il paparazzo Rino Barillari a via Veneto: “Mi ha preso a pugni” La denuncia di Rino Barillari, che ha raccontato di essere stato aggredito da Gérard Depardieu fuori il locale Harry’s bar in via Veneto a Roma. Ora è in ospedale per ricevere le cure. mediche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Rino Barillari è stato aggredito da Gérard Depardieu nel primo pomeriggio di oggi, martedì 21 maggio nei dintorni dell'Harry's Bar in via Veneto. L'episodio è stato raccontato dal fotoreporter che è andato poi in pronto soccorso per farsi medicare.

I fatti sono accaduti intorno alle ore 14 fuori il locale situato in via Veneto. Depardieu stava pranzando insieme alla compagna e ad altri amici ai tavolini all'aperto dello storico bar della città di Roma quando Barillari ha sfoderato la macchina fotografica per immortalare i commensali. Poi la lite. Tre i pugni al volto e Barillari è stato scaraventato a terra. Adesso è in ospedale per sottoporsi alle cure del caso.