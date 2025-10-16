“Basta che mi chieda scusa”: Rino Barillari in tribunale contro Depardieu per l’aggressione a via Veneto

Rino ‘The King’ Barillari, storico paparazzo romano, ha testimoniato al processo contro Gérard Depardieu, accusato di averlo aggredito davanti all’Harry’s Bar di via Veneto. “Mi ha lanciato ghiaccio e poi colpito con due-tre pugni”, ha raccontato in aula. “Voglio solo le sue scuse per l’insulto agli italiani”.

Si è presentato in aula con la sicurezza di chi ha passato una vita dietro l’obiettivo: "Mi chiamo Saverio Barillari, ho 80 anni, sono del segno dell’Aquario. Il mio lavoro? Il paparazzo, sempre a caccia di personaggi". Così ‘The King', come è conosciuto nel mondo della fotografia romana, ha esordito davanti al giudice nel processo che lo vede parte civile contro l'attore francese Gerard Depardieu, accusato di averlo aggredito a Roma lo scorso 21 maggio in via Veneto, davanti all’Harry’s Bar.

Depardieu non era presente in aula

Depardieu, 78 anni, non era in aula: è rimasto a Parigi, dove deve affrontare anche una condanna in primo grado a 18 mesi di carcere per violenza sessuale nei confronti di due donne. In questo procedimento, invece, l’attore francese è imputato per lesioni personali, assistito dall’avvocato Fabrizio Siggia, mentre Barillari è rappresentato dal legale Giuseppe Ioppolo.

Come racconta il Corriere della Sera, davanti al giudice, il fotografo ha ripercorso con dovizia di particolari quel pomeriggio romano, aiutandosi con alcune delle foto scattate pochi istanti prima della lite. "Era l’ora di pranzo – ha raccontato –. Stavo a caccia a piazza San Silvestro, quando un amico mi manda un messaggio: ‘C’è Depardieu in via Veneto'. Quel giorno non c’erano taxi, e allora mi sono messo in cammino a piedi. All’Harry’s Bar c’era Depardieu con una bellissima donna, Magda Vavrusova. La mia macchina si mette subito a scattare".

Il fotografo Barillari: "Depardieu ha iniziato lanciandomi cubetti di ghiaccio, poi i pugni"

Il giudice lo ha fermato per qualche secondo, ma Barillari riprende: "Lei mi sorride alla prima foto, la coppia mi sembra tranquilla. Quella è la mia foto perfetta. Poi però Depardieu mi lancia dei cubetti di ghiaccio, come in passato si faceva durante la Dolce Vita".

È da lì che, secondo la ricostruzione del fotografo, la situazione degenera: "Subito dopo la donna si alza, mi viene incontro per provare a togliermi la macchina fotografica. Mi ha persino graffiato. Pochi secondi, e Depardieu mi molla due-tre pugni. In francese dice anche qualche parolaccia. Ricordo italiennes m… Cado in terra. A quel punto mi hanno portato in ospedale".

Alla fine dell’udienza, il giudice ha chiesto a Barillari se ci sia un modo per chiudere la vicenda. La risposta del fotografo arriva senza esitazione: "Mi basta che mi chieda scusa. Soprattutto per quell’insulto a noi italiani".