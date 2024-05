Aggressione Rino Barillari, la compagna di Depardieu attacca il paparazzo: “Mi ha aggredito”

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Sull'aggressione avvenuta oggi all'Harry's bar di via Veneto e che ha visto protagonisti l'attore Gerard Depardieu (aggressore) e il paparazzo Rino Barillari (vittima) indagano i carabinieri. I militari hanno identificato alcune persone che potrebbero aver assistito alla scena, e saranno ascoltate nei prossimi giorni. Barillari al momento non avrebbe ancora formalizzato la denuncia nei confronti di Depardieu, anche se sarebbe sua intenzione farlo al più presto.

"Gerard Depardieu mi ha dato tre cazzotti in faccia. Non ho più 15 anni, ce ne ho 79. Adesso però sono affari suoi… perché mi sa che mi sono rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri", ha dichiarato Barillari all'Adnkronos. "Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bellissima. Lei se n'è accorta e mi hanno lanciato un po' di ghiaccio. Poi è uscita, io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui…quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre pugni in faccia".

La versione della compagna di Depardieu

Sul caso è intervenuta anche l'avvocata di Magda Vavrusova, Delphine Meillet, compagna di Depardieu. L'avvocata sostiene sia stato Barillari ad aggredire la coppia, soprattutto la donna, che lamenta di essere stata colpita al busto e che ha sporto denuncia alla polizia. "Il cosiddetto re dei paparazzi Rino Barillari, noto anche per le sue foto e per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu oggi nel cuore di Roma, Magda Vavrusova", ha dichiarato Meillet in una nota. "Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo", le parole della donna, riportate da Adnkronos. "Questo fotografo, che non è al suo primo litigio, vanta quasi 170 emergenze mediche per aver litigato con celebrità che si rifiutavano di farsi fotografare. Di fronte alla violenza della situazione, Gérard Depardieu, intervenuto tra i paparazzi e la sua compagna, è caduto ed è scivolato su di lui".

Il titolare dell'Harry's Bar: "Scene che si vedevano 15 anni fa"

"Erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo", ha dichiarato Piero Lepore, titolare dell'Harry's Bar. "Depardieu stava mangiando esternamente con degli amici, erano in sei, è passato Barillari, lo ha visto e gli ha fatto un po' di foto. Mentre stava facendo le foto, la donna che era con lui gli si è scagliata addosso in una maniera incredibile, gliene ha dette di tutti i colori". Subito dopo "è arrivato Depardieu senza dire niente, ha sferrato due cazzotti a Rino. Poi è salito nell'auto e sono andati via. Siamo abituati ai personaggi famosi, ma non eravamo più abituati a queste scazzottate".