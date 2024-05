video suggerito

Rino Barillari aggredito, Depardieu si difende dal paparazzo: “È stato molesto, mi ha spinto lui” La difesa del premio Oscar Gérard Depardieu sull’aggressione a Rino Barillari: “Me lo sono ritrovato addosso, un comportamento vergognoso per scattare delle foto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Gérard Depardieu e Rino Barillari continuano a denunciarsi reciprocamente per la lite avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, martedì 21 maggio, all'Harry's bar in via Veneto. La versione fornita dall'attore francese è totalmente opposta rispetto a quella data dal noto ritrattista dei vip, che ha denunciato la presunta aggressione nei suoi confronti.

Le vacanze romane dovevano essere un'occasione di un viaggio alla ricerca della tranquillità per il premio Oscar francese, anche per non pensare alla serie di problemi giudiziari e alle accuse di molestie sessuali che da sempre ha respinto. Ma non è avvenuto così.

"È lui che mi ha spintonato, mi sembra incredibile essere stato aggredito in queste modalità. Credevo che i paparazzi non esistessero più nell'epoca dei selfie, invece me lo sono ritrovato addosso con la sua macchina fotografica, un atteggiamento vergognoso e molesto per scattare delle foto", ha dichiarato Depardieu a La Repubblica. "Il paparazzo ha cominciato a fare foto, ma è diventato sempre più insistente, finché si è messo a spintonare me e Magda, nella foga io ho perso l'equilibrio e sono caduto. La mia compagna si è fatta male, lui si è procurato solo un'escoriazione alla fronte. Ha continuato a scattare fotografie anche nel momento in cui stavamo andando via", ha concluso Depardieu.

La versione della compagna di Depardieu

L'esterno del locale Harry's bar di via Veneto dove ieri, martedì 21 maggio 2024 è avvenuta l'aggressione (Foto LaPresse)

Sulla vicenda è intervenuta ieri anche l'avvocata della compagna del produttore francese Magda Vavrusova, Delphine Meillet. Quest'ultima sostiene sia stato il fotografo ad aggredire la coppia: "Il cosiddetto re dei paparazzi Rino Barillari, noto anche per le sue foto e per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu", ha affermato Meillet in una nota. Dichiarazioni che seguono la versione fornita dalla direttrice di produzione cinematografica in difesa dell'attore di 75 anni: "Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. Provo ancora dolore, è stato violentissimo. Gérard è intervenuto, è caduto ed è scivolato su di lui". Queste invece le parole di Magda Vavrusova riportate da Adnkronos.