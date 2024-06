video suggerito

Rissa sul tram a Centocelle: si picchiano e poi pestano a sangue il conducente Atac Un autista del tram 14 è stato aggredito a calci e pugni da due uomini nei pressi di Centocelle lo scorso lunedì 27 maggio, alle prime ore dell'alba.

A cura di Rosario Federico

Foto Archivio

Ha chiesto a due passeggeri di scendere dalla linea tram 14 tra viale Palmiro Togliatti e via Ostuni, nei pressi del quartiere di Centocelle. Ma è stato massacrato di botte. La vicenda è accaduta poco prima delle cinque del mattino dello scorso 27 maggio.

Il mezzo Atac stava per iniziare la sua prima corsa del mattino quando i due hanno iniziato a picchiarsi rompendo anche un finestrino dell'autobus.

La reazione nei confronti del conducente è stata però ancora più assurda. Lui aveva chiesto loro di scendere. Ma loro gli hanno teso un'imboscata: lo hanno prima preso con la forza, l'hanno fatto uscire dalla sua postazione e infine l'hanno aggredito con spinte, calci e pugni. Poco dopo l'aggressione sono fuggiti e si sono perse le loro tracce.

Sono in corso le indagini

Quando è avvenuta la rissa c'erano diversi passeggeri a bordo del tram: sono stati momenti di preoccupazione e paura per i presenti, ma nessun altro è rimasto ferito a parte il dipendente Atac. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia e gli operatori del personale sanitario del 118 che l'hanno preso in carico e trasportato al pronto soccorso in codice giallo, non in gravi condizioni, fortunatamente. L'autista ha fatto fatica a parlare e raccontare quello che era accaduto. Sono in corso le indagini per chiarire i motivi del gesto e individuare i due stranieri.

Chiede il biglietto ad un viaggiatore in metro e viene aggredito

Questo è solo l'ultimo episodio di violenza nei confronti di chi guida e lavora per i mezzi pubblici romani. Un uomo armato di coltello ha provato a colpire una guardia giurata dopo aver aggredito un controllore della linea metro A di Roma a San Giovanni, sulla banchina in direzione Battistini. L'aggressore era salito in metro senza un titolo di viaggio valido. La vicenda è avvenuta lunedì 20 maggio, poco prima di mezzogiorno. Pochi momenti dopo l'aggressore è stato bloccato ed è stato accompagnato in caserma.