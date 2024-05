video suggerito

Chiede il biglietto ad un viaggiatore in metro a Roma: lui non lo ha e accoltella la guardia giurata Un uomo armato di coltello ha provato a colpire una guardia giurata dopo la richiesta del biglietto da parte di un controllore Atac. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Ha chiesto il biglietto ad un passeggero della linea metro A di Roma a San Giovanni, sulla banchina in direzione Battistini. La reazione è stata assurda: spinte e pugni nei confronti del controllore coinvolto. I fatti sono avvenuti oggi, lunedì 20 maggio, poco prima di mezzogiorno. Sono intervenute immediatamente le guardie giurate.

Ma all'improvviso l'uomo avrebbe tentato di colpirne una, con un coltello. Poco dopo l'assalitore è stato bloccato. Al momento della lite c'erano alcuni passeggeri sulla banchina ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo armato di coltello avrebbe tentato di colpire una guardia giurata. L'aggressore è stato portato in caserma dagli inquirenti e la sua posizione è al vaglio. Anche il coltello con cui è avvenuta l'aggressione è stato recuperato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri e sono in corso di accertamento l'esatta dinamica e i motivi del gesto.

L'aggressione alla guardia giurata

L'intervento delle forze dell'ordine

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti con due autoradio presso la fermata della linea A di San Giovanni. L'assalitore è stato accompagnato in caserma e la sua posizione è in corso di valutazione degli inquirenti. I militari dell'Arma stanno indagando per comprendere il perché dell'aggressione e perché fosse armato in metropolitana. In un primo momento, le persone coinvolte sembrava fossero tre, salvo poi accertare la violenza di un solo uomo armato nei confronti delle guardie giurate.