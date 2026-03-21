Denis Rabbei, trovato morto in un casolare a San Basilio: fermato un uomo

Un uomo è stato fermato per l’omicidio di Denis Rabbei, il 37enne che è stato trovato morto in un casolare abbandonato a San Basilio a Roma.

Un uomo di origine romena è stato fermato perché considerato il presunto responsabile dell'omicidio di Denis Rabbei, l'uomo di 37 anni che è stato trovato morto in un casolare abbandonato nel quartiere San Basilio a Roma. Il 37enne, un uomo di origini moldave, sarebbe stato ucciso a sprangate. Il suo corpo è stato poi abbandonato nella struttura, che in passato sarebbe stato un luogo per il tiro al volo, che si trova in via Giggi Spatucci.

Il corpo è stato identificato grazie ai documenti, che la vittima aveva con sé. Gli agenti della polizia Scientifica, infatti, lo hanno identificato attraverso il passaporto. La vittima avrebbe diversi precedenti per reati predatori.

Gli agenti del commissariato San Basilio, insieme agli investigatori della squadra mobile, hanno subito avallato l'ipotesi dell'omicidio. Sul corpo infatti sono stati trovati diversi segni di violenza. Ci sarebbero infatti traumi, in particolare alla testa e alle gambe, che sarebbero compatibili con colpi inferti con una spranga.

Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia che chiarirà meglio cosa possa aver causato il decesso e quanti colpi gli siano stati inferti. Sembrerebbe che l'omicidio sia avvenuto al culmine di un litigio scaturito da alcune offese che Rabbei avrebbe rivolto all'uomo che lo avrebbe ucciso, di cui ancora non si conosce l'identità. Pare che i due si conoscessero già: non è chiaro che tipo di legame possano avere. Dopo il fermo, l'uomo avrebbe confessato il delitto davanti al pubblico ministero di turno e descritto anche il movente.

Al momento non è ancora chiaro quando sia avvenuto il delitto: anche l'autopsia potrà chiarire questo aspetto. Terminati tutti gli accertamenti di rito, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.