Cadavere in un ex tiro al volo a San Basilio, la vittima è Denis Rabbei: l’ipotesi di una lite finita male

Un cadavere è stato trovato in un ex tiro al volo a San Basilio: il corpo è di un 37enne moldavo, che si chiamava Denis Rabbei. Aveva traumi da corpo contundente, si fa strada l’ipotesi dell’omicidio.

Il casolare a San Basilio

Una lite finita male. Sarebbe questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che nella giornata di oggi si sono recati in via Giggi Spaducci, tra Nomentana e San Basilio, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo.

La vittima, come confermato a Fanpage.it, è stata identificata in Rabbei Denis, 37 anni, di origine moldava. L’uomo aveva con sé il passaporto, elemento che ha consentito una prima identificazione immediata da parte degli inquirenti. Dai primi accertamenti, inoltre, emergerebbe un profilo già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati predatori.

Sul corpo sarebbero presenti segni di colluttazione, in particolare traumi compatibili con colpi inferti con un oggetto contundente, verosimilmente una spranga.

Gli agenti del commissariato San Basilio, insieme agli investigatori della Squadra Mobile diretti da Roberto Giuseppe Pititto, hanno isolato l’area per consentire i rilievi della polizia scientifica. Gli specialisti hanno lavorato per repertare ogni elemento utile: dalle tracce biologiche a eventuali impronte, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Il delitto si inserisce in un contesto di degrado, all’ombra dei palazzoni popolari del quadrante e nel silenzio di un vecchio stabile in disuso. Il corpo è stato rinvenuto all’interno di una ex struttura di tiro al volo, oggi in stato di abbandono: un edificio fatiscente, con il tetto parzialmente crollato e ampie aperture che lo rendono facilmente accessibile.

Un luogo isolato, sottratto a qualsiasi forma di controllo, che potrebbe aver fatto da sfondo all’aggressione. Non è ancora chiaro quando sia avvenuto il decesso.

Oltre alla pista della lite degenerata, gli investigatori non escludono altre ipotesi, compresa quella di un possibile regolamento di conti maturato in ambienti marginali.

Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia, che dovrà chiarire con esattezza le cause della morte e fornire elementi utili anche per definire l’orario del decesso. Proseguono intanto gli accertamenti per individuare eventuali responsabili.