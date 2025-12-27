Decorazioni natalizie e giocattoli: sequestrati 30mila articoli pericolosi da negozi e mercatini

Parte degli articoli sequestrati

Decorazioni natalizie, giocattoli, bigiotteria, portachiavi e cosmetici venivano venduti senza etichetta contenente le informazioni previste dal Codice di Cosumo. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Rieti hanno sequestrato circa 30mila articoli potenzialmente pericolosi per la salute. Controlli a tutela dei consumatori intensificati in occasione delle festività natalizie. I militari hanno rafforzato il dispositivo di controlli delle ordinarie attività di repressione del commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. I responsabili dei negozi sono stati multati per un totale che ammonta a 55.646 euro e sono stati segnalati alle autorità amministrative per le violazioni.

Un sequestro che ammonta a 30mila articoli periocolosi

Le Fiamme Gialle hanno svolto dei controlli all'interno di vari esercizi commerciali e mercatini natalizi della provincia di Rieti. Controlli che hanno portato al sequestro di circa 30mila articoli tra decorazioni natalizie, giocattoli, bigiotteria, portachiavi, e cosmetici. Tutta questa merce era esposta sugli scaffali dei negozi o custodita in magazzino ed era pronta per essere venduta ai clienti. Non aveva però l’etichetta riportante le informazioni minime del prodotto, come composizione, caratteristiche e avvertenze sull’utilizzo, informazioni previste dal Codice del Consumo e dalla specifica normativa di settore. Gli articoli non erano dunque conformi agli standard di sicurezza. I finanzieri li hanno sequestrati, perché potenzialmente pericolosi.

"Attività a tutela del mercato e della salute dei consumatori"

"Le attività di servizio descritte – si legge in una nota della Guardia di Finanza – si iscrivono nel fondamentale comparto relativo alla tutela del mercato dei beni e servizi che da sempre impegna il Corpo, in chiave preventiva e repressiva, a presidio della buona fede e salute dei consumatori, nonché a tutela dell'economia legale e del sano funzionamento del tessuto produttivo".