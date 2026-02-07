Danza e agita un coltello davanti al Colosseo, poi posta il video su TikTok: denunciato 22enne

Il video non è passato inosservato ai carabinieri di Roma che hanno rintracciato il giovane e lo hanno denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Balla davanti al Colosseo agitando un coltello, poi condivide il video su TikTok.

"La partecipazione a questa attività potrebbe causare pericoli a te o ad altri". È quanto si legge sotto al video condiviso su TikTok da un ventiduenne seguito da oltre 83mila utenti. Un video che gli ha permesso di guadagnare oltre 80mila like e tre milioni di visualizzazioni. E che gli è costato una denuncia da parte dei carabinieri per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Le indagini scattate dopo il video pubblicato su TikTok

Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la pubblicazione del video su TikTok in cui il giovane appare davanti al Colosseo mentre balla agitando un coltello a serramanico. I movimenti, mentre brandisce la lama, sono tutte a ritmo di musica, mentre balla. Alle sue spalle, oltre a qualche passante, si vede il Colosseo.

Non appena notato il video sui social network, i carabinieri sono riusciti a identificare il protagonista del video grazie allo svolgimento di successivi accertamenti e alle verifiche tecniche del caso. A denunciare il ragazzo, un ventiduenne di origine egiziana che, secondo quanto ricostruito, vive a Roma senza una fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Centro.

I controlli dei carabinieri a Roma negli ultimi sei mesi

La denuncia al ventiduenne si inquadra nelle attività di controllo e prevenzione dei carabinieri per garantire la sicurezza nelle zone centrale di Roma.

Negli ultimi 6 mesi, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno denunciato 272 persone, fra cui 25 minori e sequestrato in totale 420 armi di cui 225 bianche e 195 oggetti atti ad offendere, fra cui coltelli, machete, tirapugni, forbici, pugnali, cavatappi, mazze da baseball, bastoni, punteruoli e martelli. Nel corso degli accertamenti, effettuati anche con il metal detector.