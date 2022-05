Danneggiato scalinata di Piazza di Spagna con la Maserati, identificato: “Ho sbagliato manovra” L’uomo è un imprenditore straniero di quarant’anni, che quella sera ha sbagliato manovra con la Maserati finendo sulla scalinata di Trinità dei Monti.

A cura di Natascia Grbic

È stato rintracciato dagli agenti della polizia municipale il conducente della Maserati che la scorsa notte ha danneggiato la scalinata di Trinità di Monti, a piazza di Spagna. Si tratta di un imprenditore straniero di quarant'anni che agli agenti ha spiegato di aver sbagliato manovra e non essersi reso conto di aver creato così tanti danni. "Sono pronto a ripagarli", ha dichiarato ai caschi bianchi, assumendosi le sue responsabilità. Rischia comunque una denuncia per danneggiamento aggravato di sito protetto dei beni culturali. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'uomo avrebbe effettivamente sbagliato manovra, scivolando sui gradini della scalinata di piazza di Spagna e rimanendo incastrato. Aveva anche chiamato il carro attrezzi, ma alla fine – con l'aiuto di alcuni passanti – è riuscito a uscire dall'impasse e risalire le scale. Che, però, si sono danneggiate.

Con la Maserati danneggia Trinità dei Monti: identificato 40enne

Dopo essere riuscito a mettersi in carreggiata, l'uomo si è allontanato con l'auto, una Maserati che aveva noleggiato in una concessionaria di Milano, per proseguire la sua vacanza in Italia. Quando gli agenti hanno visto cos'era accaduto, si sono messi subito sulle tracce dell'uomo, identificato in poco tempo. Rintracciato dalla polizia locale, ha fornito la sua versione dell'accaduto. I caschi bianchi hanno sentito anche la donna che in quel momento si trovava con lui in macchina, che ha raccontato la dinamica dei fatti e come la Maserati sia rimasta incastrata sulla scalinata di piazza di Spagna. La donna non è stata denunciata dato che non ha avuto nulla a che vedere con quanto accaduto.