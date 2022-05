Da Zio Melo al bar Tintoretto: i locali della ‘ndrangheta chiusi dall’antimafia a Roma Sono oltre venti i locali intestati a prestanome che per la direzione antimafia sono gestiti dall’ndrangheta a Roma. Sono stati tutti chiusi dagli inquirenti.

A cura di Natascia Grbic

Ventiquattro. Questo è il numero delle attività chiuse su disposizione della direzione distrettuale antimafia a Roma. Secondo quanto emerso dall'operazione ‘Propaggine', che ha portato all'arresto di quarantatré persone, questi locali sarebbero stati gestiti direttamente dalla ‘ndrangheta. Per non farsi beccare, avevano intestato le attività a dei prestanome. Si tratta di bar, ristoranti, pasticcerie, pescherie, quasi tutte a Roma nord, nella zona di Primavalle. Secondo quanto emerso dalle indagini, le ‘ndrine impiantate nella capitale avrebbero messo radici nel tessuto economico romano, avvalendosi di boss della criminalità organizzata romana (Spada e Fasciani) per il recupero crediti, e costringendo numerosi imprenditori a cedergli le attività a prezzi irrisori. Un meccanismo consolidato dedito alle estorsioni, al riciclaggio di denaro, allo spaccio tra Reggio Calabria e Roma, che oggi è stato sgominato dagli investigatori della Direzione Investigativa Antimafia.

I locali della ‘ndrangheta chiusi a Roma

Queste alcune delle attività chiuse dalla Dda a Roma.