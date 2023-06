Crollo del ristorante Miralago a Montefiascone: indagati tre tecnici dei lavori Sono tre le persone indagate per il crollo al ristorante Miralago a Montefiascone: contestate le accuse di lesioni colpose, disastro colposo e omicidio colposo. Nel crollo ha perso la vita il titolare, Paolino Morincasa ed è rimasto ferito il cuoco del locale.

A cura di Beatrice Tominic

Sono tre le persone indagate per il crollo del ristorante al Miralago di Montefiscone, avvenuto domenica scorsa in provincia di Viterbo. Secondo la Procura della Repubblica di Viterbo, come riporta Tuscia Web, si tratterebbe di tre tecnici dei lavori. Le accuse contestate, secondo quanto riporta la testata locale, quelle di lesioni colpose, disastro colposo e omicidio colposo.

Nella giornata di oggi, martedì 20 giugno, è attesa l'autopsia sul corpo del titolare, Paolo Morincasa, conosciuto da tutti come Paolino. Esaminato anche il suo telefonino, da cui non si esclude possano emergere nuove informazioni utili agli inquirenti. Nel frattempo continuano gli accertamenti sull'area, posta sotto sequestro su decisione della pm Eliana Dolce.

Il crollo al Miralago di Montefiascone

Il crollo è avvenuto domenica scorsa, verso le ore 11. 30 al ristorante il Miralago su via Bandita, che si affaccia sul lago di Bolsena, nel viterbese.

Fortunatamente, dato l'orario, il locale era ancora chiuso al pubblico: se fosse accaduto qualche ora dopo, sarebbe potuta essere una strage. Un terrapiena si è staccato e ha travolto all'improvviso il ristorante, schiacciando parte del solaio. Sono immediatamente scattate le indagini per fare chiarezza sulle cause del cedimento del costone di terra e roccia che ha ucciso il titolare e ferito gravemente il cuoco.

Paolo Morincasa ha perso la vita sul colpo. Non appena arrivati, i soccorritori e i vigili del fuoco lo hanno estratto quando era già morto. Il suo corpo si trovava sotto circa tre metri di macerie. Estratto vivo, è invece riuscito a salvarsi, il cuoco quarantaquattrenne.