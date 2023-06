Costone crolla sul ristorante e uccide il proprietario: area sequestrata, s’indaga sui lavori La pubblico ministero Eliana Dolce ha disposto il sequestro dell’area. Le indagini sono in corso, l’ipotesi di reato è omicidio colposo. Al momento però, non ci sono iscritti nel registro.

A cura di Natascia Grbic

Continuano le indagini e gli accertamenti al ristorante ‘Da Paolo al Miralago‘, dove ieri mattina una frana ha ucciso il proprietario e ferito il cuoco. Sono stati sequestrati i documenti e le autorizzazioni per i lavori di ampliamento del locale, il cui cantiere era aperto da giorni, per verificare se siano state rispettate le regole di sicurezza. L'ipotesi principale è che vi siano stati degli errori nelle operazioni di consolidamento del costone sovrastante il locale, che ieri mattina è crollato, travolgendo il ristorante. Al momento è stata aperta un'indagine per omicidio colposo, ma non vi sono persone iscritte sul registro degli indagati.

Al momento dell'incidente all'interno del locale c'erano solamente il cuoco e il ristoratore. Se fosse accaduto poco dopo, all'ora di pranzo, sarebbe potuta essere una strage.

Secondo le prime informazioni il cuoco del ristorante, un 44enne, sarebbe riuscito a salvarsi perché la frana lo avrebbe sbalzato in un locale adiacente la cucina, dove avrebbe trovato una bolla d'aria. Non c'è stato invece nulla da fare per Paolo Morincasa, lo storico titolare, trovato morto sotto tre metri di terra. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

"Se ne va un personaggio che ha dato lustro al paese e che se ne è andato lavorando, perché anche in questa domenica, Paolo stava lavorando affinché le persone potessero passare una giornata serena in quella che era la sua casa – le parole di cordoglio del comune di Montefiascone – La Comunità di Montefiascone è sconvolta, incredula, addolorata, perché Paolo è stato davvero un pezzo di storia importante di Montefiascone. Grazie Paolo per tutto quello che ci hai donato, grazie di cuore perché tutti noi sapevamo che la tua porta era sempre aperta per regalare un sorriso. L’Amministrazione Comunale tutta ora si stringe attorno alla famiglia ed al loro dolore".