Crollo a Montefiascone: la vittima è Paolo Morincasa. Il ristorante al Miralago era la sua passione Paolo Morincasa, conosciuto da tutti come Paolino, è la vittima del crollo sul ristorante di sua proprietà Miralago di Montefiascone. Molto conosciuto nella zona il ristoratore di 72 anni.

A cura di Redazione Roma

Paolo Morincasa, da tutti conosciuto come Paolino, è morto a 72 anni travolto dal crollo di un terrapieno che si è abbattuto sul suo ristorante.Erano le 11.00 di oggi– domenica 18 giugno – quando un muro (su cui da quanto si apprende erano stati eseguiti dei lavori di rafforzamento di recente), è venuto giù con un boato. Sotto le macerie sono finiti il titolare del locale, e uno dei suoi dipendenti. I due uomini si trovavano insieme nella cantina e le urla e le voci hanno guidato i soccorritori. Purtroppo però dopo aver estratto vivo il cuoco, che ha riportato delle fratture alle gambe e diverse contusioni, la drammatica scoperta del corpo senza vita.

Il 72enne era molto conosciuto nella zona di Montefiascone in provincia di Viterbo. Il suo ristorante su via Bandita, il Miralago per l'affaccio magnifico sul lago di Bolsena, era la sua grande passione. Chi lo conosceva lo ha descritto come un lavoratore instancabile, sempre presente nel locale e premuroso nei confronti di nuovi clienti e affezionati avventori della sua trattoria, che propone una cucina tradizionale, privilegiando ricette e prodotti del territorio. In queste ore un via vai affranto attorno al ristorante.

Il comune di Montefiascone ha dichiarato lutto cittadino e sono state annullate le manifestazioni in programma per oggi. Tantissimi i messaggi di condoglianze e i ricordi che si accavallano sui social network per ricordare il ristoratore ed esprimere vicinanza alla famiglia. "Ciao Paolo, non posso crederci .Ti ricorderò sempre per il tuo senso dell'accoglienza e la schiettezza che era in te", scrive ad esempio Luciano. Mentre Barbara ricorda "tutti i bei momenti che abbiamo trascorso nel tuo locale".