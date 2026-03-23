Piana del Sole, gravissima la donna coinvolta nell’esplosione: “Era cosciente, chiedeva del marito”

È ricoverata all'ospedale Sant'Eugenio Maria Chiara Carmincella, la donna di 84 anni rimasta coinvolta insieme al marito Michele De Bari nell'esplosione della sua villetta a Piana del Sole. Carmincella, che ha ustioni sul 20% del corpo, è in gravissime condizioni, e il quadro clinico è aggravato dall'età, cosa che rende la situazione ancora più delicata. Quando i vicini di casa e i soccorritori sono arrivati sul posto era ancora cosciente: chiamava il marito, si preoccupava per lui, e voleva sue notizie. Anche le condizioni di Michele De Bari sono molto delicate: ulteriori informazioni e un quadro più chiaro si potranno però avere solo nelle prossime ore.

L'esplosione è avvenuta nella giornata di ieri, domenica 22 marzo. Secondo una prima ipotesi, a causare lo scoppio sarebbe stata una fuoriuscita di gas da una bombola, ma indagini sono in corso per escludere altre cause. Carmincella e De Bari, marito e moglie, si erano trasferiti nell'abitazione fra via Ciglié e via Tavagnasco circa cinque anni fa. Tutti li descrivono come persone gentili e riservate, e sono increduli per quanto avvenuto. L'esplosione è stata così forte che c'è chi ha addirittura pensato a un attacco terroristico al vicino aeroporto di Fiumicino. Solo per un miracolo non ci sono altri feriti gravi.

La speranza, ora, è che i due coniugi possano riprendersi velocemente. Entrambi sono nelle mani dei medici, che stanno facendo di tutto per garantire loro cure e assistenze adeguate. Circa settanta sono le persone che si sono riversate in strada, decine le persone evacuate che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni. Diverse case nelle vicinanze, infatti, sono state danneggiate dall'esplosione. La villetta dei coniugi, invece, è stata completamente divelta e ridotta a un ammasso di macerie.