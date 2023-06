Montefiascone, ristorante travolto da un terrapieno: morto il titolare, il cuoco è rimasto ferito Il ristorante pizzeria Miralago a Montefiascone nel Viterbese è stato travolto da un terrapieno. Nel crollo è morto il titolare del locale, mentre il cuoco è rimasto ferito. Se fosse avvenuto nell’orario di apertura sarebbe stata una strage.

A cura di Redazione Roma

Paura a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove un terrapieno è crollato travolgendo il ristorante pizzeria da "Da Paolo al Miralago" in via della Bandita. Il locale, in una posizione sopraelevata, domina dall'alto il lago di Bolsena. Secondo quanto si apprende erano stati eseguiti dei lavori di rafforzamento su una parete di pertinenza del ristorante, e proprio da lì sarebbe precipitato il materiale che ha travolto i due uomini. I lavori dovevano servire proprio per rinforzare la parete della collina sovrastante, ma evidentemente sono stati commessi degli errori. Un morto e un ferito il bilancio definitivo, che poteva essere molto più grave visto che all'ora del crollo, a metà mattinata, il ristorante era praticamente vuoto e non c'era nessun avventore.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell'ordine. Si sentono delle voci chiamare da dentro il locale e lo scavare si fa frenetico, provengono dalla cantina. Ma purtroppo se all'inizio i soccorritori tirano un sospiro di sollievo estraendo un uomo ancora vivo, poco dopo la drammatica notizia: quando raggiungono Paolo Morincasa, il titolare del ristorante di 72 anni, ormai per lui non c'è più niente da fare. Il corpo è stato trovato nell'area sul retro del locale, completamente travolto dalla terra venuta giù. Il ferito è il cuoco del ristorante che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo, ma da quanto si apprende non è in pericolo di vita pur avendo riportato delle fratture alle gambe.

La procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e appurare eventuali responsabilità. Il pm Dolce è giunto sul luogo e sta eseguendo un primo sopralluogo.