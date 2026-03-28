Cade in un pozzo non segnalato nel parco della Pace a Roma: donna precipita per 15 metri

La donna, che stava camminando con il marito, è rimasta agganciata a una trave e bloccata a quindici metri di profondità. Ferita, è stata portata in ospedale.

Una donna è caduta in un pozzo nel parco della Pace a Roma, in via di Monte Stallonara. Secondo le prime informazioni, la signora stava camminando con il marito quando è caduta all'interno della cavità: bloccata a quindici metri di profondità perché agganciata a una trave, è stata recuperata dai Vigili del Fuoco cosciente ma ferita. Portata in ospedale, al momento le sue condizioni non sono note, e non è chiara la gravità delle lesioni riportate nella caduta.

Sul posto sono arrivati in breve tempo i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. A lanciare l’allarme è stato il marito, che mentre camminava insieme alla moglie l’ha vista cadere nel pozzo senza poter fare nulla per aiutarla. La sua presenza si è rivelata fondamentale: in caso contrario, il rischio sarebbe stato che nessuno potesse dare l’allarme. La donna, infatti, oltre ad aver riportato varie ferite, era rimasta attaccata a una trave, ed è improbabile che riuscisse a raggiungere il telefono per poter chiamare qualcuno. La presenza del marito, anche se sotto shock, è stata provvidenziale per far scattare subito la macchina dei soccorsi, che si è attivata in pochissimi minuti.

Il fenomeno dei pozzi non segnalati a Roma è purtroppo vasto e noto. Si tratta di un problema di sicurezza enorme, che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini che non sempre si accorgono di queste voragini improvvise nel terreno. Complice l'erba alta, che si può avere soprattutto in questo periodo dell'anno, la loro presenza è ancora più nascosta: per questo segnalarli è obbligatorio. Purtroppo molti o sono abusivi o non segnalati: un problema di sicurezza conosciuto, e che rappresenta un forte rischio per l'incolumità delle persone.