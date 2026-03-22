Investe un 11enne sulle strisce davanti alla scuola a Garbatella e scappa: identificato dopo un mese

L’uomo aveva lasciato il ragazzo all’ingresso dopo averlo investito. Rintracciato grazie a telecamere e controlli, denunciato per omissione di soccorso.

La scuola media davanti a cui è stato investito il ragazzo di 11 anni (da Google Maps)

Ha investito un ragazzo di 11 anni davanti alla scuola e poi è scappato senza fermarsi. A distanza di oltre un mese, la polizia locale di Roma Capitale è riuscita a individuare il conducente responsabile dell’incidente avvenuto il 12 febbraio 2026 in via Alessandra Macinghi Strozzi, nel quartiere di Garbatella.

Investe un minore e lo lascia davanti all'ingresso della scuola

Quel giorno il minorenne era stato travolto sulle strisce pedonali nei pressi dell’istituto che frequenta, la scuola media Macinghi Strozzi, in una giornata di forte pioggia. L’automobilista, come si vede da alcuni video che erano stati diffusi sui social per chiedere testimonianze, si era fermato, aveva alzato il ragazzo e lo aveva poi accompagnato davanti all'ingresso della scuola senza curarsi del fatto che potesse essere ferito.

Le indagini sono partite subito dopo l’accaduto cin gli agenti del Gruppo VIII Tintoretto che hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Un lavoro che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’investimento e di individuare almeno il modello dell’auto coinvolta: una Peugeot 3008, anche se inizialmente non era stato possibile risalire alla targa.

Identificato durante un posto di blocco, denunciato

Decisivo è stato poi il controllo del territorio. Dopo aver diramato l’allerta, una pattuglia dello stesso gruppo ha intercettato un veicolo compatibile con quello ricercato durante un normale servizio . L’auto presentava anche danni coerenti con l’incidente. Da lì sono scattati gli accertamenti che hanno portato all’identificazione del conducente: si tratta di un uomo di 55 anni, italiano. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con l’accusa di omissione di soccorso. Le verifiche degli agenti proseguono per chiarire ogni dettaglio dell’investimento e accertare eventuali ulteriori responsabilità.