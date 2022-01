Covid Lazio, il bollettino di oggi 30 gennaio: 11.533 nuovi casi e 7 morti, 5.620 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, domenica 30 gennaio 2022: sono 11.533 i nuovi positivi, di cui 5.620 a Roma, mentre i morti registrati sono 7.

Nella giornata di oggi, domenica 30 gennaio 2022, all'interno della regione Lazio si contano 11.533 pazienti positivi all'infezione di coronavirus, 668 in meno rispetto alla giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 90.576 tamponi totali, di cui 19.963 molecolari e 70.613 antigenici: il rapporto fra il numero dei pazienti positivi e il numero dei tamponi è di 12,7%. Come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, oggi il numero dei morti è di 7 persone, 7 in meno rispetto alla giornata di ieri, 29 gennaio, mentre le persone guarite sono 8.997. Nella città di Roma, infine, oggi si contano 5.620 pazienti positivi al Covid19, mentre nelle province del Lazio le persone infette sono 2.851.

Ricoveri e terapie intensive nella regione Lazio: i dati ospedalieri

Nella giornata di oggi, negli ospedali della regione Lazio sono ricoverati 2.146 pazienti nei reparti ordinari e 204 nelle terapie intensive.

I nuovi casi di Covid 19 a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 2.134 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.957 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.529 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 699 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 981 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.382 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I nuovi casi di Coronavirus nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 948 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.058 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 295 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 550 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.