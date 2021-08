Covid Lazio, bollettino di oggi 1 agosto: 716 nuovi casi e 402 contagi a Roma Il bollettino diffuso dalla Regione: nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 1 agosto 2021, 716 casi, meno 26 rispetto e ieri. I casi a Roma città sono a quota 402. “Bassa la pressione ospedaliera, Lazio rimane in zona bianca”, spiega l’assessore D’Amato. Nel bollettino diffuso oggi dalla Regione mancano alcuni dati a causa dell’attacco hacker che ha colpito il CED regionale e del conseguente stop dei sistemi informatici.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, domenica 1 agosto 2021, 716 casi, meno 26 rispetto e ieri. I casi a Roma città sono a quota 402. Nel bollettino diffuso oggi dalla Regione mancano alcuni dati a causa dell'attacco hacker che ha colpito il CED regionale e del conseguente stop dei sistemi informatici. Oggi il bollettino, si legge, riporterà esclusivamente il dato dei nuovi casi positivi e dell'occupazione dei posti letto. I dati saranno allineati nei prossimi report quotidiani. "Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti", informa la Regione.

I ricoveri per Covid nel Lazio

I pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 297, più 10 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46, più uno rispetto a ieri. "Bassa la pressione ospedaliera, Lazio rimane in zona bianca", spiega l'assessore D'Amato.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: 160 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 2: 173 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 3: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 4: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 5: 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl Roma 6: 87 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 48 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl di Latina: si registrano 46 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl di Rieti: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

Asl di Viterbo: si registrano 15 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Covid Roma, bollettino Spallanzani 1 agosto

Ad oggi sono 38 le persone ricoverate per Covid-19 nell'ospedale Spallanzani di Roma, 4 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, numero stabile rispetto a ieri. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a oggi 2.909.