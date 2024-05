video suggerito

Così riciclava denaro sporco Gianluca Ius, l'amico di Diabolik: contanti in cambio di finte fatture Ius è accusato di riciclaggio. Secondo gli inquirenti, l'imprenditore 49enne avrebbe consegnato denaro in contanti al presunto capo di una rete criminale catanese. In cambio avrebbe emesso fatture per prestazioni mai eseguite.

A cura di Enrico Tata

Gianluca Ius, imprenditore romano, è stato arrestato insieme ad altre persone nell'ambito di un'indagine che vede al centro, nelle parole degli inquirenti, "un raffinato e sofisticato sistema di frode fiscale su scala nazionale, con regia unica su Catania".

Nel caso di Ius, l'accusa è diversa ed è di riclaggio. L'imprenditore 49enne avrebbe infatti consegnato contanti, ritenuti di provenienza illecita, al principale indagato e capo di questa presunta rete criminale. In cambio, quest'ultimo avrebbe emesso fatture per prestazioni mai eseguite, intestate alle società di Ius, che quindi poteva in questo modo rientrare in possesso dei soldi versati. L'importo complessivo di queste fatture è di 8,7 milioni di euro.

Ius è stato associato più volte a Fabrizio Piscitelli, Diabolik, l'ex capo ultras della Lazio ucciso in un agguato al parco degli Acquedotti. L'imprenditore non ha mai negato di essere stato suo amico ed è l'ultima persona che lo ha visto vivo, come ha raccontato lui stesso all'epoca dei fatti al Messaggero.

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri di Catania, Ius avrebbe consegnato i contanti da ripulire nelle mani dell'imprenditore catanese e nel corso di un controllo all'aeroporto di Catania è stato trovato in possesso di 100mila euro in contanti e diversi assegni.

Secondo gli inquirenti Ius, "dietro una parvenza di imprenditore rampante", "trae le sue sostanze da condotte illecite, complesse ed articolate". Non è stata ancora accertata la provenienza, ma importi così rilevanti di denaro, si legge ancora nell'ordinanza, "non possono che derivare da attività illecite organizzate, di tipo mafioso e/o legate al narcotraffico. Peraltro, l'assiduità delle consegne del denaro dà conto di come lo Ius sia saldamente inserito in quel sistema".

Le intercettazioni ambientali realizzate all'interno dello studio dell'imprenditore catanese hanno registrato due presunte consegne di soldi in contanti da parte di Ius. Nel corso di una conversazione intercettata dai microfoni installati dai finanzieri, si sentono i due prendere accordi per una futura consegna da effettuarsi probabilmente all'interno del negozio di un parrucchiere. Gli indagati sembrano mettersi d'accordo su modalità e orario esatto dello scambio, facendo in modo, per esempio, di non presentarsi dal barbiere entrambi alla stessa ora.

Meno di quindici giorni fa Ius è stato ospite del programma radiofonico di Radio 24, La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nel corso del quale non ha rinnegato la sua amicizia con Diabolik e ha parlato dei suoi trascorsi giudiziari.