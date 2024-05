video suggerito

Arrestato per riciclaggio l'imprenditore Gianluca Ius: è stato l'ultimo ad aver visto vivo Diabolik Poco più di dieci giorni fa l'imprenditore arrestato oggi è stato ospite in studio della trasmissione di Radio 24 'La Zanzara', condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Ha dichiarato: "Non rinnego l'amicizia con Diabolik, farlo sarebbe da infame".

A cura di Enrico Tata

L'imprenditore Gianluca Ius è stato arrestato con l'accusa di riciclaggio. Avrebbe fatto parte di una rete con base a Catania accusata dai finanzieri di aver messo in piedi "un raffinato sistema di frode fiscale su scala nazionale". Tra le sedici persone indagate, a vario titolo, ci sarebbe anche il 49enne romano.

È stato l'ultimo a vedere vivo Fabrizio Piscitelli, Diabolik, prima dell'omicidio del narcos ed ex capo ultras avvenuto il 7 agosto del 2019 al Parco degli Acquedotti a Roma. All'epoca dei fatti Ius raccontò la sua versione al Messaggero. "Fabrizio venne a trovarmi intorno alle 17,30. Si intrattenne per un'oretta ed era in compagnia del suo autista cubano. Non mi era sembrato preoccupato, solo stanco. Mi diceva che non vedeva l'ora di andare in vacanza, al mare, ma non sapeva a chi lasciare i suoi cani. Fabrizio stringeva il telefonino in mano, non mi pare avesse ricevuto chiamate ma si stava scambiando dei messaggi con qualcuno".

Ad un certo punto, ha raccontato ancora l'imprenditore romano, "ha detto al cubano: Dai andiamo a sto appuntamento così poi partiamo per Anzio. In serata, infatti, doveva raggiungere dei nostri amici ormeggiati in porto per festeggiare un compleanno, in barca, direzione Ponza. Io gli dissi che non sarei andato perché dovevo lavorare. E lui mi prese in giro: Lavori troppo. Eravamo rimasti che ci saremmo rivisti venerdì o sabato. Invece la sera, un amico mi ha mandato un messaggio: Gianlu' hai visto? Hanno sparato a Diabolik. Io risposi che non era possibile: Ma se l'ho visto solo mezz'ora fa!".

Ospite in studio, lo scorso 17 maggio, della trasmissione di Radio 24 ‘La Zanzara' non ha rinnegato la sua amicizia con Piscitelli: "Non rinnego mai nessuna amicizia, perché credo che rinnegare l'amicizia di persone che hai conosciuto e con cui hai avuto rapporto penso sia una cosa da infami".

Nel corso della stessa trasmissione ha dichiarato anche: "Ho avuto delle vicende giudiziarie, ma io credo di avere tutto il diritto di dire come la penso". Per esempio, su Tik Tok si è espresso così sui diritti dei gay: "Ho amici gay, ma non mi devono far passare che quella è la normalità. Perché hanno rotto il c…".