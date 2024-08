Cosa sappiamo sull’incendio di ieri su Monte Mario a Roma: le cause e le operazioni di spegnimento in corso Proseguono anche oggi le operazioni di spegnimento del devastante incendio divampato ieri sulla collina di Monte Mario a Roma. Le fiamme sono probabilmente partite da un accampamento abusivo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Foto Facebook Sorveglianza Aerea Territoriale

Sono proseguite tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area tra Monte Mario e piazzale Clodio a Roma dove ieri pomeriggio è divampato un vasto incendio. In particolare, nell'area di villa Mazzanti hanno lavorato senza sosta sette squadre dei vigili del fuoco. Alle prime luci dell'alba, informano i pompieri, si è portato sull'area anche un elicottero della Regione Lazio per una prima ricognizione e per successivi lanci d'acqua.

Nella foto in alto, com'è oggi la collina di Monte Mario, con l'osservatorio astronomico sulla vetta, in seguito all'incendio di ieri.

L'incendio a Monte Mario, perché è divampato e fin dove si è esteso

L'incendio è divampato alle spalle degli studi Rai, sulla Collina di Monte Mario, e ha interessato tutta la zona compresa tra via Teulada e l'Osservatorio astronomico che si trova sulla sommità della collina.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha effettuato un sopralluogo ieri sera alla riserva naturale di Monte Mario per monitorare la situazione. Ha mostrato i resti di un insediamento abusivo dove sono state usate reti di vecchi letti come bracieri e c'erano pentole e tutto il necessario per cucinare. "Sicuramente qui si accendevano fuochi, il parco del resto è aperto non si può chiudere una intera collina", ha spiegato il sindaco. Presumibilmente il rogo divampato nel pomeriggio di ieri è partito proprio da questo accampamento abusivo.

"Il rogo sarebbe stato originato colposamente da un accampamento abusivo all'interno del parco, dove probabilmente durante la preparazione di un pasto, con il fuoco sia scoppiato l'incendio. Poi il vento lo abbia fatto diffondere risalendo la collina di Monte Mario", ha spiegato il sindaco Gualtieri.

Erano state evacuate sei palazzine, l'osservatorio e gli studi Rai di via Teulada

Nella serata di ieri sono rientrate in casa tutte le famiglie delle sei palazzine evacuate per precauzione a causa dell'incendio. Sempre nel tardo pomeriggio di ieri erano state evacuate circa 40 persone che si trovavano all'interno del vecchio osservatorio di Monte Mario, sede dell'Istituto nazionale di Astrofisica, e anche il personale degli studi Rai di via Teulada era tornato a casa per precauzione, costringendo l'emittente ad improvvisare una programmazione sostitutiva.

Operazioni di spegnimento e bonifica ancora in corso sull'area dell'incendio

Come hanno fatto sapere i vigili del fuoco in una nota, le operazioni di spegnimento e bonifica nell'area interessata dall'incendio sono andate avanti tutta la notte e proseguono anche nella prima mattinata di oggi. Sono ancora in corso lanci d'acqua con gli elicotteri e squadre di pompieri sono ancora sul posto. L'incendio è ora sotto controllo e sono rimasti soltanto piccoli focolai sulla collina di Monte Mario. Come si vede nella foto in alto, una parte importante di vegetazione è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Le strade chiuse ancora oggi a causa dell'incendio

A seguito dell'incendio divampato ieri pomeriggio permangono le seguenti chiusure stradali, come comunica Luceverde Roma su X:

viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto,

viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (Panoramica ) in entrambe le direzioni

via Antonio Varisco,

via Romeo Romei,

via Giovanni Bausan