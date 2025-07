Crolla il muro di contenimento del supermercato Pim a Monte Mario a causa del nubifragio di ieri

A causa del violento nubifragio che si è abbattuto ieri, domenica 13 luglio, sulla città di Roma, sono crollati una ringhiera e un muro di contenimento del supermercato Pim a Monte Mario, tra via Trionfale e via Cortina d'Ampezzo. Sul gruppo Facebook ‘Ottavia Palmarola News' si legge, come commento alla fotografia che mostra il crollo: "Durante il maltempo ieri sera è crollato il Parcheggio del Pim su via Trionfale angolo via Cortina d'Ampezzo. Per fortuna non ci sono vittime".

Il supermercato era aperto al momento del crollo, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno transennato l'area.

Sempre a causa del forte maltempo di ieri ben 16 voli diretti all'aeroporto di Fiumicino sono stati dirottati verso altri aeroporti per decisione dei comandanti e della torre di controllo. A Ostia, invece, il reparto di medicina dell'ospedale Grassi si è allagato a causa di un'infiltrazione d'acqua dal controsoffitto.