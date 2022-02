Cosa fare per San Valentino a Roma: 5 eventi per la festa degli innamorati San Valentino a Roma vede tanti eventi in calendario per gli innamorati tra i quali itinerari romantici ai muei civici, spettacoli teatrali e scatti tra i palloncini a forma di cuore al Ballon Museum.

A cura di Alessia Rabbai

San Valentino a Roma ha in programma diversi eventi in città, per poter trascorrere al meglio la festa degli innamorati. Oltre ai ristoranti più romantici, per passare una cena a lume di candela in coppia e gite romantiche fuori porta, nella Capitale si potrà passare un 14 febbraio alternativo, grazie ad alcuni eventi organizzati appositamente per San Valentino.

Mostre a Roma a San Valentino

Ballon Museum

Tra le attività da fare in coppia a San Valentino a Roma c'è la visita a musei e mostre. In città ce ne sono diverse in programma, da Klimt a Palazzo Braschi alla mostra dei palloncini al Ballon Museum al Pratibus District, con una maxi piscina di palline, come quelle dei giochi per bambini e varie installazioni, tra le quali grandi cuori colorati, che si prestano a romantici scatti.

Spettacoli teatrali a Roma a San Valentino

I ballerini Silvia Accardo e Valerio Polverari al concerto di San Valentino

Quale occasione migliore se non San Valentino per concedersi uno spettacolo a teatro? Meglio se a tema. Tra Fontana di Trevi e Pantheon, nella Chiesa del Caravita la sera del 14 febbraio è in programma ‘La Grande-Opera San Valentino‘, un concerto di San Valentino per celebrare gli innamorati, che vede protagoniste le musiche più famose dell'opera lirica italiana e la danza classica, con la soprano Aleksandra Buczek, il tenore Emil Alekperov e i ballerini Silvia Accardo e Valerio Polverari. Al Nuovo teatro Parioli in via Giosuè Borsi è invece in programma “T'Ammore, the Spirit of Naples”, un omaggio alla canzone classica napoletana e alle danze tradizionali campane che ben si sposa con la festa degli innamorati.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 5 febbraio: pioggia e temperature in aumento

Passeggiate di San Valentino a Roma

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l'iniziativa ‘RomaAmor' ha organizzato una serie di visite-racconto alla scoperta di personaggi, episodi e aneddoti della storia della città in occasione di San Valentino, lungo le vie, nei musei e nei monumenti civici, con il racconto degli amori celebri. Il 14 febbraio all'area archeologica dei Fori Imperiali c'è San Valentino ai Fori Imperiali, ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali ‘L'amore ai tempi degli imperatori: i Flavi e gli Ulpi', ai Musei Capitolini ‘Abbraccio d’amore a Palazzo Nuovo: il mito di Amore e Psiche' e al ‘Museo di Casal de’ Pazzi Amori senza confini nel Pleistocene'.

San Valentino al Castello di Santa Severa

San Valentino al Castello di Santa Severa

A Santa Severa il 13 e 14 febbraio 2022 è in programma ‘UnCastellodAmare', un weekend con soggiorno in una delle camere dell’Ostello, con visita guidata ai Musei e alla Torre Saracena. Un'incredibile e romantica esperienza con vista sul mare per tutti gli innamorati e al termine della visita una degustazione a tema al Med la buvette del Castello. Qui tutte le info su disponibilità delle camere al momento della richiesta e prenotazione online.

Dove: Strada Statale 1, chilometro 52, Santa Severa

Prezzo: per visita guidata al borgo, ai Musei e Torre Saracena con degustazione (due appuntamenti ore 11.15 e ore 15.00 sabato, domenica e lunedì) 22 euro a persona. Per il pernottamento nella camera matrimoniale sono 65 euro a notte.

Weekend al Terminillo

Sono tanti i romani che sceglieranno di trascorrere il weekend di San Valentino sulle piste da scii. Per gli appassionati della montagna e della neve cosa c'è di meglio di godersi un soggiorno tra la natura e osservare insieme il tramonto oppure godersi pranzi e merende in luoghi con vista mozzafiato? Il Monte Terminillo come altri che gravitano tra Roma e provincia, prevedono pacchetti dedicati.