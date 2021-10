Quali quadri è possibile ammirare alla mostra su Klimt a Roma: orari e costo del biglietto La mostra “Klimt. La Secessione e l’Italia”: sarà visitabile dal 27 ottobre al Museo di Roma – Palazzo Braschi, che si trova in piazza di San Pantaleo, praticamente all’entrata di piazza Navona. Ecco quali quadri del pittore austriaco potranno essere ammirati a Roma dai visitatori della mostra. All’interno le informazioni su orari e biglietti.

A cura di Enrico Tata

"Klimt. La Secessione e l'Italia": è il titolo di una delle mostre più attese a Roma. Sarà visitabile dal 27 ottobre al Museo di Roma-Palazzo Braschi, che si trova in piazza di San Pantaleo, praticamente all'entrata di piazza Navona. Ecco tutte le informazioni sulla mostra, gli orari e il prezzo del biglietto e quali quadri del pittore viennese potranno essere ammirati dai visitatori.

Quali quadri di Klimt saranno alla mostra di Roma

Arriveranno a Roma capolavori dal Museo Belvedere di Vienna, il museo che racchiude i capolavori dell'artista austriaco come il famosissimo Il bacio (Der Kuss), realizzato tra il 1907 e il 1908. Arriveranno anche opere dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private come la Neue Galerie Grazi. Saranno circa 200 le opere esposte e saranno dipinti, disegni, manifesti d'epoca, sculture di Klimt e di altri artisti della sua cerchia.

I quadri più famosi che arriveranno a Roma

Ecco i quadri più famosi di Klimt che arriveranno a Roma per la mostra di Palazzo Braschi.

Giuditta I

La famosissima Giuditta arriva proprio dalla Galleria del Belvedere di Vienna. Dal Belvedere, invece, non arriverà purtroppo ‘Il Bacio', il quadro forse più famoso di Klimt insieme a Giuditta e a Danae.

Giuditta, 1901 Olio su tela, 84×42 cm Belvedere, Wien © Belvedere, Vienna Photo: Johannes Stoll

Signora in bianco

La signora in bianco (1917-1918) fa parte anch'essa della collezione del Belvedere di Vienna.

Amiche I (Le Sorelle)

Questo quadro arriva dalla Klimt Foundation.

Amalie Zuckerkandl

Questo quadro fa parte anch'esso della collezione del Belvedere di Vienna.

La sposa

‘La sposa', arriva dalla Klimt Foundation ed è l'ultimo capolavoro di Klimt. Si tratta di un'opera incompiuta ed è stata esposta per la prima volta pochi anni fa.

Ritratto di Signora

Il Ritratto di Signora è finito al centro delle cronache perché è stato trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 ed è stato recuperato fortunosamente nel 2019.

Ritratto di Signora,1916–17 Olio su tela, 68×55 cm Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi

Orari e costo del biglietto della mostra su Klimt

Gli orari della mostra su Klimt a Palazzo Braschi:

Dal 27 ottobre 2021 al 27 marzo 2022.

Dal lunedì al venerdì ore 10.00-20.00

sabato e domenica ore 10.00-22.00

La biglietteria chiude un'ora prima.

Il costo del biglietto:

€ 13,00 (solo mostra) biglietto intero

€ 11,00 (solo mostra) biglietto ridotto

BIGLIETTO CUMULATIVO Museo di Roma + mostra dal 27 ottobre 2021 Klimt. La Secessione e l’Italia:

€ 19,00 biglietto intero per i non residenti a Roma

€ 15,00 biglietto ridotto per i non residenti a Roma

Per i residenti in Roma Capitale e nell’area metropolitana (mediante esibizione di valido documento che attesti la residenza):

€ 18,00 biglietto intero per i residenti a Roma non possessori della “MIC Card.

€ 14,00 biglietto ridotto per i residenti a Roma non possessori della “MIC Card.