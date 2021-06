A Roma sono in programma numerosi eventi per il prossimo fine settimana, favoriti anche dall'arrivo di una parentesi di caldo e sole. Proiezioni cinematografiche sotto le stelle, rassegne letterarie e mercatini alternativi sono solo alcuni degli eventi che animeranno questo weekend di metà giugno. Ecco di seguito cinque idee che abbiamo selezionato su cosa fare nella Capitale sabato 12 e domenica 13 giugno.

Libri come, festa del libro e della letteratura

Da oggi fino a domenica 13 giugno torna ‘Libri come, festa del libro e della letteratura', organizzato dalla Fondazione Musica per Roma e a cura di Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Una rassegna di incontri con alcuni protagonisti del panorama letterario e televisivo italiano e non solo, tra cui Alberto Angela, Emmanuel Carrère, Elena Cattaneo e Diego Bianchi. Agli eventi si accede acquistando i biglietti o, se non sono previsti costi, prenotando il proprio posto tramite la piattaforma TicketOne.

Cinema in piazza nella nuova arena di Monte Ciocci

Secondo weekend per ‘Cinema in piazza‘, la rassegna di proiezioni sotto le stelle promossa dall'associazione Piccolo America di Roma. Sabato 12 giugno a Trastevere, in piazza San Cosimato verrà proiettato alle ore 21.15 il primo film Disney in programma, ‘Monsters & Co'. Alle ore 20.30 al Parco della Cervelletta sarà invece presentato il film del 2018 ‘Hotel Gagarin' diretto da Simone Spada. Domenica 13 giugno alle ore 20.30 ci sarà la presentazione del film ‘La finestra di fronte' (2003), del regista Ferzan Ozpetek, nella nuova arena di Monte Ciocci, mentre alle ore 21.15 al Parco della Cervelletta sarà proiettata la pellicola ‘Harry Potter e la pietra filosofale' di Chris Columbus. La prenotazione è obbligatoria sul sito ‘Prenota un posto'.

CineVillage al Parco Talenti di Roma

Riparte oggi la terza edizione del CineVillage al Parco Talenti, con la proiezione della partita d'apertura di UEFA Euro 2020 Italia – Turchia. Da domani, sabato 12 giugno, inizia il programma vero e proprio con la proiezione della commedia Jojo Rabbit alle ore 21.15. Domenica 13 giugno ci sarà il primo evento speciale, l'incontro con il regista Gabriele Muccino che anticiperà la proiezione del suo film ‘A casa tutti bene'. Biglietti e abbonamenti si possono acquistare sul sito web del CineVillage Roma.

Roma Vinyl Village Open Air

Il paradiso per gli amanti dei dischi in vinili. Dopo il successo della precedente, riparte una nuova edizione del Roma Vynil Village Oper Air, in programma sabato 12 giugno dalle ore 10 alle ore 22 presso la ‘Città dell'Altra Economia' a Largo Dino Frisullo. Saranno allestiti 25 espositori con vinili e cd, oltre ad un'area dedicata al rinfresco con dj che animeranno l'evento per tutta la giornata. L'ingresso è libero e gli organizzatori raccomandato a tutti di indossare sempre la mascherina. Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Fcebook dell'evento.

Parco Roma World

Dopo mesi di chiusure, riaprono a Roma i parchi divertimento. Già dai primi di giugno è ripartito il Roma World, parco immerso nel verde dove vivere una giornata da antico romano, con tanto di pranzi in taberna, spettacoli di gladiatori, animali, passeggiate e numerosi giochi per i più piccoli. Il parco è aperto dalle ore 11 fino alle ore 9 del mattino successivo, in base al pacchetto d'ingresso acquistato direttamente sul loro sito web, che va da un minimo di 15 euro ad un massimo di 49 euro.