Un nuovo grande schermo al parco di Monte Ciocci, in zona Valle Aurelia, nell'ambito dell'iniziativa ‘Cinema in piazza' promossa dall'associazione Piccolo America di Roma. La nuova sede sarà inaugurata venerdì 4 giugno, giorno di riapertura delle altre due arene di San Cosimato e la Cervelletta. "Le sette coltellate inferte al ragazzo a San Lorenzo sabato scorso ci hanno fatto riflettere – spiega Valerio Carocci, presidente di Piccolo America – Non c'è più tempo per esitare, è il tempo di agire. In sicurezza, dobbiamo tornare a offrire servizi culturali e sociali. Bisogna distendere le tensioni sociali dando alternative e luoghi d'incontro per condividere un'esperienza nel mondo reale". Presenti all'inaugurazione diversi ospiti come Ken Loach, Emir Kusturica, Carlos Reygadas, Rupert Everett, JR, Mathieu Kassovitz e in video-collegamento si uniranno anche Wim Wenders e il maestro Edgar Reitz. Ad inaugurare le tre piazze ci saranno alcuni amici di sempre, come i fratelli D'Innocenzo, Matteo Garrone e Carlo Verdone, per continuare con le retrospettive dei film di autori come Ferzan Ozpetek, Gianfranco Rosi e Pietro Marcello, tutti pronti a salire sul palco del Piccolo America".

La nuova arena al parco di Monte Ciocci

Monte Ciocci è una delle numerose aree verdi panoramiche della Capitale, da cui è possibile ammirare la maestosa cupola di San Pietro. La scelta di questo luogo come nuovo cinema sotto le stelle non è casuale. "Abbiamo scelto di intervenire su una nuova zona – ricorda l'associazione – dove sventolò già la nostra bandiera degli ‘schermi pirata': il parco di Monte Ciocci, nel luogo in cui Ettore Scola girò ‘Brutti, sporchi e cattivi', con la vista sul Cupolone e un po' più vicini alle stelle". Sui palchi del Cinema in piazza ci saranno anche Silvano Agosti, Goffredo Fofi, Clare Peploe, Letizia Battaglia, Serra Yilmaz, Antonietta De Lillo, Simone Spada, Neri Marcorè, Giorgio Gobbi, Luigi Manconi, Annalisa Camilli, Nunzia De Stefano, Nicola Piovani e tanti altri, tra cui Mario Martone che presenterà "La Traviata".

Date e orari del Cinema in piazza

Le proiezioni saranno disponibili a partire da venerdì 4 giugno, senza superare l'orario consentito per ora dal coprifuoco (ore 23). Il 4, 5 e 6 giugno alle ore 20, dal 9 al 13 giugno ci saranno gli eventi con ospite alle ore 20.30 e senza ospite alle ore 21.15. Dal 16 giugno, invece, l'orario di inizio di tutti gli eventi sarà alle ore 21.15, come per le precedenti edizioni. Ingresso solo su prenotazione tramite registrazione sul sito web de ‘Il cinema in piazza', dove è possibile selezionare la propria piazzola, che si potrà allestire con cuscini, teli e sedute portati da casa, nel rispetto delle norme anti-Covid.