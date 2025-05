video suggerito

Cosa fare a Roma per la festa della mamma nel weekend del 10 e 11 maggio: eventi, manifestazioni e mostre Dalle manifestazioni in piazza agli eventi per la festa della Mamma innumerevoli sono gli eventi nella Capitale nel weekend di sabato 10 e domenica 11 maggio. Tra questi, c’è attesa anche per il primo Angelus che il nuovo Papa Leone XIV farà ai fedeli in piazza San Pietro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enza Savarese

Nel pieno delle giornate primaverili, il secondo fine settimana di maggio si prospetta ricco di eventi a Roma. La maggior parte riguardano la festa della mamma che sarà domenica 11 maggio, ma grande attesa è anche per l'Angelus da piazza San Pietro, il primo con Papa Leone XIV, il Pontefice appena eletto dopo due giorni di Conclave. Per festeggiare la festa della mamma, le iniziative a Roma non mancano. Tra parchi avventura, eventi in città e nel verde sono molte le opzioni che offre la Capitale.

Festa della Mamma a Roma, cosa fare domenica 11 maggio

Si parte dall'iniziativa di MagicLand, il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, che per la giornata speciale offre una giornata di avventure ed emozioni per tutta la famiglia. Tra le nuove aree aperte al pubblico quella dedicata alle fate più famose della tv, le winx. L'attrazione Magic Winx promette un esperienza tra giostre immerse nel verde in una vera e propria atmosfera fatata.

A celebrare la mamma sul grande schermo è anche Cinecittà World. Con sei aree tematiche e oltre quaranta attrazioni il parco offre opzioni per le mamme di ogni tipo. Dalle avventurose con le montagne russe a chi preferisce divertirsi in maniera più soft, il parco è aperto con le sue attrazioni a tema sia sabato 10 che domenica 11 maggio.

Race for Cure 2025, il villaggio della salute al Circo Massimo

Domenica 11 maggio è anche l'ultimo giorno del Race for the Cure, l'evento sportivo dedicato alla prevenzione e alla lotta dei tumori al seno. La ventiseiesima edizione della corsa benefica si tiene quest'anno al Circo Massimo. Tra le attività presenti oltre alle tradizionali corse ci saranno anche sportelli informativi in cui le associazioni potranno sensibilizzare i presenti sulla lotta contro il cancro.

La maratona organizzata da Race For The Cure (Immagine di repertorio LaPresse)

In piazza per una "pace disarmata": la manifestazione sabato 10 maggio

Una nuova manifestazione con il riarmo europeo è attesa sabato 10 maggio a Roma. L'appuntamento è alle 10 al Pantheon. Sono oltre novecento le sigle che abbracciano la missione dell'associazione "Stop rearm". A queste si aggiungono le sessanta realtà locali della Capitale che hanno coordinato insieme la manifestazione di sabato. Ad ispirarli anche le parole di Papa Leone XIV. "Per una ‘pace disarmata e disarmante’ e ci appelliamo al Pontefice, a tutte le forze politiche e della società civile, al mondo della scienza, dei media, della cultura e dello spettacolo, e in generale a chi semplicemente vuole ‘restare umano’, affinché si schierino contro il riarmo, la guerra, il genocidio, la repressione, l’autoritarismo", si legge nella nota organizzativa dell'associazione.

Domenica 11 maggio il primo Angelus di Papa Leone XIV: attesa dei fedeli a San Pietro

Il secondo weekend di maggio è particolarmente atteso dai fedeli cristiani che giovedì 8 maggio hanno assistito all'elezione del nuovo Papa. Ora Leone XIV è atteso di nuovo dal balcone che affaccia su piazza San Pietro per il suo primo Angelus come Pontefice. Un evento a cui sono attesi migliaia di fedeli, ma anche turisti che già nella serata di giovedì hanno inondato Città del Vaticano.