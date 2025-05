Il video della folla che si riversa in strada a Roma per Papa Leone XIV: oltre 150mila persone a San Pietro Fumata bianca, il Papa è stato eletto. E ad assistere al primo saluto di Papa Leone XIV arrivano oltre 150mila persone in un’ora. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Persone si riversano in strada a Ottaviano.

Sono migliaia le persone che, non appena appreso della notizia della fumata bianca a segnalare l'elezione del nuovo Papa, Leone XIV, hanno iniziato a correre verso piazza San Pietro. Fedeli e pellegrini, cittadini e curiosi stanno arrivando da ogni angolo della capitale per assistere alla prima apparizione pubblica del pontefice. Un momento storico in cui quello che fino alle 18.08 era uno dei cardinali si presenta al mondo intero come Papa. Fra loro, con il naso all'insù per vedere affacciarsi il nuovo Papa, anche il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri. Secondo le stime delle forze dell'ordine dispiegate sul posto, sarebbero almeno centomila le persone nel colonnato e nelle vicinanze.

E i numeri non sembrano accennare a diminuire. Come mostra il video in apertura, sono centinaia le persone che hanno raggiunto la zona di Ottaviano e, complice l'area pedonale, si stanno riversando di corsa verso San Pietro, telefono alla mano e passo svelto, per far parte di questo momento storico.

Strade prese d'assalto dopo la fumata bianca a Roma

Complice anche l'orario di rientro di cittadini e cittadine a casa dopo una giornata di lavoro, le strade di Roma sono in tilt. Tutti corrono verso Papa Leone XIV. Borgo Pio, Prati, Trionfale. Questi sono alcuni dei quartieri presi d'assalto per raggiungere lo Stato pontificio. Ma anche allontanandosi di qualche chilometro, verso Trastevere, è possibile imbattersi in persone che corrono a piedi verso via della Conciliazione, dove sono stati attivati i maxischermi e verso piazza San Pietro.

"Ho visto correre alcune suore verso San Pietro – spiega una lettrice a Fanpage.it che si trovava a percorrere dopo il suo orario di lavoro via della Lungara – Sono a Roma da pochi giorni, non ho mai visto tutte queste persone insieme. Tutte così appassionate, interessate e desiderose di prendere parte a questo momento storico".

Ottaviano nel caos. Fuori dalla fermata della metropolitana suggerita per raggiungere il Vaticano, sono centinaia le persone che, con telefono in mano e passo svelto, corrono verso il Vaticano, pronti per acclamare il nuovo pontefice.

Oltre 150mila persone in meno di un'ora a San Pietro: le stime della Questura

In meno di un'ora sono più di 150mila le persone che hanno raggiunto piazza San Pietro e tutta l'area intorno al Vaticano, facendo ingresso nei limiti della capienza all’interno di piazza Piazza San Pietro. "Come pianificato, il dispositivo di sicurezza è stato rimodulato in progress, con un potenziamento di contingenti della forza pubblica e di personale degli uffici territoriali all’altezza dei varchi di prefiltro, con il potenziamento anche dei controlli presso i varchi di filtraggio a fine di agevolare l’ingresso all’interno della già richiamata Piazza San Pietro", hanno fatto sapere dalla Questura. Inoltre, nel corso dell'evento, sono stati allestiti a vista ulteriori varchi per scaglionare gli ingressi e consentire l’afflusso in condizioni di serenità dei fedeli. Il piano è poi cambiato nuovamente dopo il discorso di Leone XIV, per favorire il deflusso lungo tutte le direttrici.