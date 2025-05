video suggerito

Il Cardinale Robert Francis Prevost è Papa Leone XIV, chi è il 267esimo Pontefice della storia È stato eletto il cardinale Prevost Papa con il nome di Leone. È quanto ha comunicato il cardinale protodiacono con l’Habemus Papam: la fumata bianca arrivata dopo il quarto scrutinio al secondo giorno di conclave. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

È il cardinale Robert Francis Prevost il 267esimo Pontefice della Chiesa Cattolica: si chiamerà Leone. Prevost, 70 anni il prossimo settembre, è stato eletto dai 133 cardinali riuniti nella Cappella Sistina al secondo giorno di Conclave, al quarto scrutinio e dopo due fumate nere. È quanto è stato appena annunciato dal cardinale protodiacono, il francese Dominique Mamberti, con l'Habemus Papam dalla Loggia delle Benedizioni in piazza San Pietro, gremita di fedeli in festa.

"Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!" ha annunciato e cioè: "Vi annuncio una grande gioia: abbiamo il Papa". E ha continuato "Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum, Cardinalem Prevost". Poi, ha rivelato il nome scelto dal Santo Padre per il suo pontificato: "Qui sibi nomen imposuit (il quale si è dato il nome di) Leonem XIV".

È il primo papa americano della storia della Chiesa cattolica. Nelle ultime ore le sue quotazioni erano cresciute su quelle dei favoriti Parolin, Tagle e Pizzaballa.

L'elezione del nuovo Papa è stata in linea, come tempi, con quella dei predecessori. In particolare, in tempi recenti sono stati eletti al quarto scrutinio Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I destinato a regnare solo 33 giorni, che fu eletto il 26 agosto 1978, e Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, eletto sempre al secondo giorno di Conclave il 19 aprile 2005. Per Bergoglio, nel 2013, servì una votazione in più, e la fumata bianca arrivò infatti la sera, al termine del quinto scrutinio. I Conclavi più brevi dell'età moderna rimangono quelli del 1878, che scelse Papa Leone XIII, e quello del 1939 che elesse il favoritissimo cardinal Pacelli, Pio XII, entrambi dopo solo tre scrutini. Il più lungo quello del 1922, da cui uscì papa Pio XI, durato ben 5 giorni e 14 votazioni.