Cosa fare a Roma alla Befana 2026: eventi da non perdere il 6 gennaio per l’Epifania

Abbiamo selezionato una serie di cose da fare il 6 gennaio 2026, festa dell’Epifania. Ecco alcune delle iniziative più belle da non perdere per adulti e bambini, per festeggiare la Befana a Roma.

La Befana a Piazza Navona il 6 gennaio (Immagine di repertorio La Presse)

A Roma in occasione dell'arrivo della Befana martedì 6 gennio 2026 sono molti gli eventi in programma per adulti e bambini in città, alcuni gratuiti, altri a pagamento. L'Epifania romana si festeggia come da tradizione a Piazza Navona, la location delle festività natalizie, che terminano oggi. A Piazza Navona è in programma come ogni anno la discesa della Befana con i vigili del fuoco, tra bancarelle con addobbi natalizi, oggetti per ideee regalo e dolciumi.

Per l'Epifania si può inoltre visitare uno dei villaggi di Natale ancora aperti in città, pattinare sul ghiaccio oppure fare una passeggiata visitando i musei aperti e concludendo il giro con una cioccolata calda. Le previsioni del meteo a Roma per il 6 gennaio annunciano maltempo, con probabile pioggia.

A Piazza Navona arriva la Befana

La discesa della Befana a Piazza Navona (La Presse)

Piazza Navona, storico luogo dell'Epifania romana, il 6 gennaio vede l'irrinunciabile appuntamento della discesa della Befana alle ore 14. La piazza ospita inoltre i tradizionali mercatini natalizi, dove acquistare ancora per poco tempo prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche nell’atmosfera tipica delle feste. Il 6 gennaio è ancora possibile ammirare la nuova capanna della Natività, che accoglie l’antico presepe. In programma ci sono attività educative e ricreative per bambini a cura di Biblioteche di Roma e di varie associazioni del territorio, il teatro dei burrattini e animazioni. La Banda della Polizia Locale di Roma Capitale si esibisce con brani natalizi e folkloristici.

Indirizzo: Piazza Navona

Costo: gratuito per adulti e bambini

Corteo storico della Befana a San Pietro

Il corteo storico dell’Epifania a Piazza San Pietro

In via della Conciliazione e a Piazza San Pietro il giorno dell'Epifania c'è il corteo storico – religioso, culturale, folcloristico "Via la Befana", che sfila dalle ore 10.00 con partenza da Piazza Pia. I Re Magi per l'edizione XXXIX arrivano dalla Sicilia. Un festival del volontariato al quale prendono parte gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, fanfare militari, presepi viventi, con originali scenografie, storia, folclore, tradizioni, prodotti. Dopo l’Angelus i tre Re Magi porteranno dei doni tradizionali e simbolici a Papa Leone XIV.

Indirizzo: Piazza del Popolo

Costo: gratuito per adulti e bambini

Musei aperti per l’Epifania

Il 6 gennaio molti musei romani restano aperti, offrendo un’occasione perfetta per chi desidera trascorrere la giornata tra arte e cultura. Dai Musei Capitolini alla Galleria Borghese, fino al MAXXI e all’Ara Pacis, sono in programma anche mostre temporanee tra le quali scegliere. Una soluzione ideale per chi vuole trascorrere la festa dell'Epifania fuori casa passeggiando ma al chiuso, dato il maltempo in vista. Un giro che si può concludere con una cioccolata calda in centro.

Indirizzo: vari musei in città

Costo: vario, mediamente tra 12 e 15 euro per gli adulti; ridotto tra 8 e 10 euro per bambini; gratuità solitamente prevista per under 18 nei musei statali.

Spettacoli per bambini nei teatri romani

Il giorno della Befana a Roma sono in programma tante attività per bambini e bambine tra le quali scegliere, con musical, fiabe e spettacoli interattivi. I grandi teatri come il Sistina e l’Argentina propongono spettacoli pensati per coinvolgere i più piccoli, ma anche le sale di quartiere offrono appuntamenti speciali. L’atmosfera è vivace e festosa, perfetta per un pomeriggio diverso dal solito. I bambini vivono un’esperienza immersiva fatta di musica, colori e racconti. Un modo magico per concludere le feste.

Indirizzo: vari teatri (Teatro Sistina: Via Sistina 129; Teatro Argentina: Largo di Torre Argentina 52)

Costo: dipende dallo spettacolo

Piste di pattinaggio e villaggi di Natale ancora aperti

Il Christmas World di Villa Borghese

All’Auditorium Parco della Musica, all’Eur e in diversi centri commerciali il 6 gennaio restano ancora aperti alcuni villaggi natalizi, prima del termine delle feste. A Roma ci sono varie piste di pattinaggio, per trascorrere del tempo in famiglia facendo un'attività diversa dal solito, dal centro commerciale Porta di Roma al Christmas World di Villa Borghese, per citarne solo alcune. Alcuni villaggi di Natale come Cinecittà World sono ancora aperti e in occasione della Befana ci sono diversi eventi in programma.

Indirizzo: vari a seconda della location

Costo: a pagamento

Speciale Befana al Cinecittà World

La pista di pattinaggio a Cinecittà World

Il parco divertimenti dedicato al cinema di Cinecittà World martedì 6 gennaio è aperto al pubblico per una giornata ricca di spettacoli, animazioni e incontri con la Befana nelle diverse aree tematiche. È possibile scegliere l'ingresso che include il pranzo della Befana. Le attrazioni restano aperte per tutta la giornata, tra scenografie cinematografiche, show dal vivo e installazioni luminose. I bambini e le bambine possono partecipare a laboratori e attività dedicate all’Epifania.

Indirizzo: Via di Castel Romano

Costo: varie tipologie di biglietto, circa 27–32 euro adulti; 22–27 euro bambini; gratuità per under 1 metro di altezza