Mercatini e villaggi di Natale 2025 a Roma, date e programma degli eventi natalizi più belli

Babbo Natale su una delle attrazioni di Cinecittà World

Mercatini e villaggi di Natale animano Roma con la loro atmosfera delle feste. Dal centro storico alla periferia, ce ne sono per tutti i gusti tra bancarelle con oggetti natalizi, idee regalo, case di babbo Natale dove incontrare Santa Claus, per scattarsi una foto e lascargli la letterina dei regali. Mercatini e villaggi di Natale a Roma sono allestiti da circa la metà di novembre e resteranno visitabili durante le feste fino al 6 gennaio 2026, giorno dell'Epifania in cui si festeggia la Befana. Ecco un elenco dei più belli, dallo storico mercatino di Piazza Navona al villaggio di Natale al Laghetto dell'Eur passando per il Christmas World di Villa Borghese e di Cinecittà World. Tutte le info su date, indirizzi, costi e attività per bambini.

I mercatini di Natale 2025 più belli di Roma

Mercatino Storico di Piazza Navona

Le bancarelle di Piazza Navona

Nel cuore del centro storico di Roma fino al 6 gennaio 2026 tornano le tradizionali e storiche bancarelle in legno con dolciumi, giocattoli di una volta, presepi e decorazioni natalizie. La piazza si illumina con le fontane e le facciate storiche, creando un’atmosfera unica. Romani e turisti sanno che il mercatino di Piazza Nanona è il più iconico della Capitale, una tappa irrinunciabile delle festività.

Indirizzo: Piazza Navona

Costi: Ingresso gratuito

Mercatino al Christmas World di Villa Borghese

Il mercatino di Natale al Christmas World di Villa Borghese

Un villaggio natalizio internazionale visitabile fino a gennaio 2026 con scenografie dedicate a diverse città del mondo, spettacoli e aree per bambini. Oltre alle bancarelle, ci sono show tematici e installazioni luminose che trasformano il parco in un’esperienza immersiva.

Indirizzo: Viale del Galoppatoio

Costi: Ingresso a pagamento

Mercatino di Natale all’Eur

Mercatini di Natale all’Eur

Nella cornice dell’Eur fino al 6 gennaio 2026 ci sono casette di legno e stand gastronomici che offrono prodotti tipici, artigianato e street food natalizio. L’area è arricchita da spettacoli e attività per bambini, con un grande albero illuminato come punto centrale. Un'atmosfera adatta alle famiglie.

Indirizzo: Piazzale dell’Agricoltura

Costi: Ingresso gratuito

Mercatino di Natale a Cinecittà World

I mercatini di Natale al Cinecittà World

All’interno del parco tematico del cinema fino al 6 gennaio 2026 il Natale diventa un set spettacolare con mercatini, giostre e spettacoli. È possibile trovare bancarelle di artigianato e dolci, attrazioni cinematografiche e parate natalizie. Un’esperienza che unisce shopping e divertimento in stile hollywoodiano.

Indirizzo: Via di Castel Romano, Cinecittà World

Costi: Ingresso a pagamento

Mercatino di Natale a Piazza Mazzini

(Dalla pagina Facebook mercatino di Piazza Mazzini)

Torna lo storico appuntamento a Piazza Mazzini con il tradizionale mercatino di Natale che veste a festa e anima il quartiere. Già allestite bancarelle di artigianato, abbigliamento, decorazioni e prodotti gastronomici. Qui l'atmosfera è più raccolta rispetto ai grandi villaggi, ma molto amata dai romani per la varietà e la qualità delle proposte.

Indirizzo: Piazza Mazzini

Costi: Ingresso gratuito

100 Presepi in Vaticano

L’esposizione dei 100 Presepi in Vaticano

Un’esposizione unica di presepi provenienti da tutto il mondo visitabile fino al 7 gennaio 2026. La mostra sui 100 Presepi è alla VIII edizione e si inserisce nell’ambito della rassegna culturale ‘Il Giubileo è cultura', dell’Anno Santo. Un evento che unisce spiritualità e arte, proprio davanti alla basilica di San Pietro e alla Porta Santa.

Indirizzo: Colonnato del Bernini

Costi: Ingresso gratuito e senza prenotazione

Natale all'Auditorium Parco della Musica

Natale all’Auditorium

Il Natale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone torna con un mese di musica, teatro, danza e appuntamenti gratuiti per tutta la famiglia. Fino al 6 gennaio 2026 gli spazi interni ed esterni dell’Auditorium si accenderanno di luci, suoni e concerti con grandi artisti italiani e internazionali e un ricco calendario di date. Allestito anche un mercatino che unisce sport, divertimento e shopping natalizio.

Indirizzo: Viale Pietro de Coubertin, Auditorium Parco della Musica

Costi: Ingresso gratuito

I villaggi di Natale da non perdere a Roma

Christmas World di Villa Borghese

Villaggio di Natale a Villa Borghese

Nel Christmas World di Villa Borghese oltre al mercatino di Natale c'è un vero e proprio villaggio tematico internazionale con scenografie dedicate a città del mondo, spettacoli, e aree food. Babbo Natale si può incontrare nella Casa di Babbo Natale per fare foto e lasciare la propria letteria dei regali. In programma laboratori creativi per bambini e animazioni.

Indirizzo: Viale del Galoppatoio, Villa Borghese

Costi: circa 15 € adulti, ridotto bambini

Eur Christmas – Laghetto dell’Eur

Natale all’Eur (Foto da Google)

Al Laghetto dell'Eur fino al 6 gennaio 2026 è allestito uhn villaggio di Natale. Oltre al mercatino con atmosfera natalizia c'è la Casa di Babbo Natale. C'è anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, affacciata proprio sul laghetto. Lungo Viale dell’Oceania è installata una grande ruota panoramica alta ben 50 metri, la più grande di sempre a Roma.

Indirizzo: viale America

Costi: ingresso gratuito, attività a pagamento

Giftland – Cinecittà World

Babbo Natale a Cinecittà World (Foto di Fabrizio Cestari)

Al Cinecittà World i bambini possono incontrare Babbo Natale per scattare una foto ricordo con lui, consegnagli la letterina che si può stampare dal sito web del parco divertimenti e salire sulla sua slitta.

Indirizzo: via di Castel Romano, Cinecittà World

Costi: ingresso a pagamento (biglietto parco da 20-25 €)

Solara – Villaggio di Natale a Casal Palocco

Solara Garden Casal Palocco

Il Villaggio di Natale a Casal Palocco è il più grande store romano dedicato alle decorazioni natalizie, con oltre 3000 metri quadri di esposizione. In programma laboratori creativi e incontri con personaggi natalizi e altre attività per bambini.

Indirizzo: via di Casal Palocco

Costi: ingresso gratuito