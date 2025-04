Cosa fare a Roma a Pasqua e Pasquetta 2025: gli eventi in programma il 20 e 21 aprile

video suggerito

Il 20 aprile a Pasqua e il 21 aprile a Pasquetta gli eventi a Roma non mancano. Tra i musei aperti gratuitamente al pubblico e gli eventi musicali in programma c'è l'imbarazzo della scelta sia per chi vuole passare le vacanze pasquali nel centro della Capitale, che per chi preferisce andare in gita fuori porta ma senza allontanarsi troppo.

A cura di Enza Savarese

Domenica 20 e lunedì 21 aprile si festeggia Pasqua e Pasquetta. Come ogni anno a Roma per i residenti e i turisti che hanno deciso di trascorre le vacanze pasquali nella Capitale, gli eventi non mancano. Dalle mostre dei musei alle passeggiate nel verde, numerosi sono gli eventi a Roma per il weekend di Pasqua.

Musei aperti a Roma a Pasqua e Pasquetta 2025

Per chi vuole passare Pasqua e Pasquetta immersi nella cultura e nelle opere d'arte a Roma le opzioni non mancano. I musei civici nella Capitale aperti con attività gratuite domenica 20 e lunedì 21 aprile sono: Musei Capitolini, Palazzo Clementino, Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Museo dell'Ara Pacis, Musei di Villa Torlonia, Galleria d’Arte Moderna,Parco Archeologico del Celio. Maggiori informazioni sulle singole mostre e attività gratuite sono consultabili sul sito della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma.

Mostre aperte a Roma nel weekend di Pasqua e Pasquetta

Come ogni anno l'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale propone l'iniziativa "Pasqua nei Musei". Un appuntamento che quest'anno con il Natale di Roma e l'anno giubilare è particolarmente fitto d'eventi. Nello specifico il giorno di Pasqua sarà aperto al pubblico dalle ore 11 il Museo della Repubblica romana e della memoria garibaldina. Le famiglie con i bambini potranno intrattenere i più piccoli partecipando al laboratorio interattivo di musica e poesia con al centro i componimenti di Giuseppe Verdi e Goffredo Mameli.

Gli appuntamenti continuano nel pomeriggio al Museo dei Fori imperiali con la collezione dei mercati di Traiano aperta al pubblico dalle 15.30 alle 18.30. Gli eventi in programma durante la "Pasqua dei Musei" sono gratuiti e non necessitano di una prenotazione.

Nel giorno di Pasquetta i musei civici resteranno aperti per visite gratuite. Oltre alle mostre per le strade della Capitale lunedì 21 aprile si celebra anche il Natale di Roma. Dalle 15 alle 19 si segnalano sui Fori romani e in via del Monte Tarpeo esibizioni dal vivo di canzoni romane. Eventi musicali che culmineranno alla piazza del Campidoglio con l'annuale concertone a partire dalle ore 20.45. Sul palco è attesa l'esibizione del Muro del Canto, band folk rock molto conosciuta nella Capitale.

Le idee per gite fuori porta a Roma

Per chi poi vuole trascorrere Pasqua e Pasquetta immerso nella natura ecco alcuni spunti per delle gite fuori porta tra i borghi medievali in provincia di Roma. A meno di un'ora dalla Capitale, l'entroterra romano offre innumerevoli opzioni per gite primaverili immersi nella natura. Dai giardini della Landriana nel territorio di Ardea al cuore della Tuscia viterbese con un breve viaggio in macchina ci si può immergere nelle stradine storiche dei borghi laziali. Per chi preferisce trascorrere una Pasquetta al mare, tra le mete più apprezzate c'è Santa Marinella, borgo balneare in provincia di Roma dove ci si può rilassare in spiagge o al ristorante vista mare per un menù di pesce, invece della tradizionale grigliata.