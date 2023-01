Corteo per Lorenzo Parelli da Circo Massimo a Trastevere: divieti di sosta, viabilità e bus deviati Roma Mobilità ha pubblicato le informazioni relative alla viabilità durante il corteo studentesco per Lorenzo Parelli. Ecco i divieti di sosta e le deviazioni.

A cura di Alessia Rabbai

Un corteo studentesco per ricordare Lorenzo Parelli, morto a diciott'anni il 21 gennaio del 2022 durante l'alternanza scuola-lavoro in un'azienda metalmeccanica a Lanuzacco, in provincia di Udine. A un anno dalla sua scomparsa gli studenti lo ricorderanno oggi pomeriggio, con una manifestazione in programma dalle ore 16 alle 19, che si snoderà dal Circo Massimo a Trastevere. La marcia degli studenti in mobilitazione arriverà a largo Bernardino da Feltre, davanti al Ministero dell’Istruzione. Roma Mobilità ha pubblicato le informazioni sulle modifiche alla viabilità, divieti di sosta temporanei e deviazioni delle linee del trasporto pubblico di superficie.

Il percorso del corteo studentesco per Lorenzo Parelli

Il corteo in ricordo di Lorenzo Parelli passerà a via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza e via di Porta Portese, via Girolamo Induno e viale di Trastevere.

Divieti di sosta per il corteo di sabato 21 gennaio

Durante lo svolgimento del corteo studentesco di sabato 21 gennaio saranno disposti i divieti di sosta in: piazzale Ugo La Malfa, via del Circo Massimo tratto altezza piazzale Ugo La Malfa, largo Ascianghi, viale di Trastevere, tra via Emilio Morosini/via Induno e largo Bernardino da Feltre, largo Bernardino da Feltre, via degli Orti di Trastevere, tra largo Bernardino da Feltre e largo Antonio Ruberti, largo Antonio Ruberti. A vigilare il rispetto delle disposizione saranno gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

L'elenco delle linee bus deviate per il corteo di sabato 21 gennaio

In concomitanza del corteo alcune linee dei mezzi pubblici di superficie saranno deviate. Ecco l'elenco, si tratta delle linee 3Bus, H, 8Bus, 23, 30, 44, 75, 77, 81, 83, 115, 118, 160, 170, 280, 628, 715, 716, 718, 719, 775 e 781, che modificheranno il tragitto.