in foto: Sanificazione alla scuola Villa Flaminia

L'Istituto Villa Flaminia a Roma è stato chiuso per i contagi di coronavirus che si sono registrati nei giorni scorsi. Studenti e professori continueranno la didattica a distanza, già sperimentata durante la fase del lockdown, da lunedì 12 ottobre e fino a venerdì 23 ottobre, come comunica il preside in una lettera alle famiglie. Come da protocollo sanitario, i locali sono stati sanificati. Aumentano i contagi nelle scuole del Lazio e d'Italia. A Roma l'attenzione è alta per numerose classi in quarantena. Nel Lazio oggi, venerdì 9 ottobre, si sono registrati 387 nuovi positivi, 131 a Roma città e 136 nelle province. nelle ultime 24 ore ci sono stati sei morti da Covid-19 e 47 guariti. "Bisogna mantenere alta l’attenzione, ci attendono settimane molto difficili" così ha commentato i dati sull'andamento dell'epidemia nel Lazio l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

Test salivari nelle scuole del Lazio

Nelle scuole del Lazio sono stati testati i primi test antigenici con prelievo salivare, che saranno estesi agli alunni delle elementari e delle medie. Il primo Istituto a provarli è stato il G.B. Grassi di Fiumicino, con cento test tutti negativi.

A Fiano chiusa scuola per Covid

Ieri la scuola elementare di Fiano, in provincia di Roma, è stata chiusa per un caso di positività, ma la dirigenza scolastica non ha avvertito le famiglie dei circa 150 studenti dell'istituto, che trovandosi i cancelli serrati hanno chiamato i carabinieri, denunciando ignoti per interruzione di pubblico servizio. E così gli alunni delle sette classi della struttura situata in via Giustiniani sono rimasti fuori. La decisione di chiudere la scuola non solo non sarebbe stata comunicata alle famiglie degli iscritti, ma nemmeno all'amministrazione comunale ed alla Asl di competenza. Il sindaco: "Non ci risulta la chiusura dell'intero istituto, non è prevista da protocollo".