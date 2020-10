Sono 172 i pazienti positivi al tampone che sono attualmente presso l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma. "In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 172 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2″, si legge nel bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. Una riduzione, seppur lieve, nel numero di pazienti positivi ricoverati: ieri erano infatti 174. Dei pazienti ricoverati oggi l'ospedale romano precisa che "22 necessitano di terapia intensiva" (+2 rispetto a ieri) e che "i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 815".

Ieri nel Lazio 359 nuovi positivi

Giovedì 8 ottobre si sono registrati sei decessi, 81 guariti e 359 nuovi casi di coronavirus nel Lazio. A Roma ne sono stati individuati 144 su oltre 13 mila tamponi effettuati. Il rapporto tra casi positivi e persone che si sono sottoposte al test è basso: pari al 2.7 per cento. La Regione però sta mettendo in campo tutte le risorse possibili. Oltre ad aumentare il numero di drive-in dove poter far il tampone (elenco), ha anche indicato tutti i centri autorizzati a effettuare test rapidi a 22 euro, anche se molti non hanno ancora iniziato. Questi potranno essere effettuati anche all'interno degli studi medici pediatrici e dei medici di famiglia. Che dovranno privilegiare i tamponi rapidi e riservare i tamponi classici a persone che presentano sintomi riconducibili a un'infezione da Covid-19.

Il Lazio è la Regione con più ricoveri in Italia

Il primato in Italia per posti letto occupati da pazienti con Covid-19 ieri era del Lazio. Ben 821, 57 in più rispetto a tre giorni prima. Lazio che è anche prima per i posti occupati nei reparti di terapia intensiva, ovvero 55. Non sarebbero però questi a preoccupare. Il problema è che il sistema ospedaliero rischia di essere intasato anche per casi meno gravi, nonostante il Lazio abbia una capacità complessiva di 2.500 posti, circa 2mila ordinari e 500 di terapia intensiva.