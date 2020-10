La Regione Lazio ha pubblicato un primo elenco delle strutture private autorizzate ad effettuare i test antigenici rapidi per COVID-19, i cosiddetti tamponi rapidi. Il costo sarà di 22 euro. Il test rapido si esegue mediante il prelievo di un campione biologico attraverso un tampone nasofaringeo, esattamente come avviene per i tamponi classici. A differenza di questi, però, il risultato dell'esame antigenico si ha in pochi minuti. In caso di positività c'è bisogno, tuttavia, di conferma mediante test molecolare (il tampone classico). I test rapidi sono quelli utilizzati negli aeroporti di Ciampino e Fiumicino e che la Regione Lazio sta sostituendo, nelle situazioni non urgenti e di screening, ai tamponi classici, che però rimangono l'unico strumento diagnostico in grado di fornire la positività al virus. Se un paziente risulta positivo al test rapido, infatti, in tutti i casi dovrà effettuare un tampone classico di conferma.

Tutti i centri privati che possono eseguire i tamponi rapidi nel Lazio

Qua l'elenco dettagliato con tutti gli indirizzi

Villa dei Pini – Anzio

Altamedica – Roma

Villa Gioia – Sora

Centro diagnostico Buonarroti – Civitavecchia

Clinica Madonna delle Grazie – Velletri

Concordia Hospital – Roma

Corilab – Frascati

Dolomiti Srl – Roma

Quisisana Eurosanità – Roma

Villa Stuart – Roma

ICOT-laboratorio di patologia clinica – Latina

Villa Benedetta – Roma

INI – Grottaferrata

Laboratorio Pasteur – Roma

Laboratorio Santa Croce – Tivoli

Labclinic – Cisterna di Latina

Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino – Roma

Namus Srl – Roma

Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I – Viterbo

Karol Wojtyla Hospital – Roma

San Raffaele Cassino – Cassino

San Raffaele Pisana – Roma

Poliambulatorio semeiologico romano – Roma

SicurJob Soc Coop Sicur Medical Center – Roma

Villa Betania Giomi – Roma

Ars Medica – Roma

Aurelia Hospital – Roma

Santa Teresa – Isola Liri

Città di Roma – Roma

Villa Dante INI – Guidonia

Veroli Città Bianca INI – Veroli

Ospedale Cristo Re – Roma

Rome American Hospital – Roma

Villa Valeria – Roma