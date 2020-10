Il Lazio è la regione italiana con più pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ordinari (non in terapia intensiva): oggi, 8 ottobre, i posti letto occupati sono infatti 821, 57 in più in tre giorni. La seconda regione è la Campania con 548 pazienti ricoverati e terza è la Sicilia con 376. Il Lazio è in testa alla classifica, insieme alla Campania, anche per quanto riguarda i posti occupati nei reparti di terapia intensiva: sono 55. Seguono la Lombardia con 41 e la Sicilia con 33.

Preoccupano i ricoveri meno gravi

A preoccupare non sono tanto le terapie intensive, perché la Regione Lazio ha già messo a disposizione oltre 200 posti (significa che al momento ne sono stati occupati poco più di un quarto), ma proprio i ricoveri meno gravi. La ‘Fase 6' della gestione dell'emergenza nel Lazio prevedeva infatti l'attivazione di poco meno di 900 posti letto nei reparti ordinari degli ospedali della rete Covid, che quindi sono già quasi tutti occupati. La Regione Lazio può arrivare (lo ha già fatto nel periodo più complicato della prima ondata della pandemia) a una capacità complessiva di oltre 2.500 posti, circa 2mila ordinari e 500 di terapia intensiva. Ma se la crescita dei ricoveri dovesse procedere a questo ritmo, non è detto che il sistema riesca a reggere fino all'arrivo del vaccino. Solo un mese fa, l'8 settembre, i pazienti ricoverati con sintomi erano 354: in un mese sono più che raddoppiati. Ancora più marcato, in proporzione, l'aumento dei posti di terapia intensiva occupati: erano 9 lo scorso mese e ora sono 54.

La Campania supera il Lazio per casi attualmente positivi

Fino a ieri il Lazio era la seconda regione italiana con più casi attualmente positivi dopo la Lombardia, ma oggi è stata sorpassata dalla Campania (che ha fatto registrare 757 nuovi casi, mentre nel Lazio ne sono stati diagnosticati 359). Rispetto ad altre regioni il rapporto tra tamponi e positivi nel Lazio continua ad essere relativamente basso: circa il 2,7 per cento di coloro che vengono testati risultano positivi. Nella nostra regione, inoltre, continuano ad essere più i casi individuati attraverso attività di screening (nelle scuole, di ritorno dai viaggi, ad esempio) che quelli identificati da sospetto diagnostico. Negli ultimi giorni il rapporto sta però cambiando: sono molti meno i casi asintomatici e molti di più quelli sintomatici e segnalati dai medici di famiglia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi effettuati il Lazio oggi, stando ai dati forniti dalla Protezione civile, è la terza regione (13.333 tamponi processati) dopo Lombardia e Veneto.