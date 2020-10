Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: da oggi obbligo di mascherina anche all’aperto

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 8 ottobre. Ieri quasi 3.700 nuovi casi e 31 vittime, è record dalla fine del lockdown; 125.314 i tamponi effettuati (mai così tanti). Il Consiglio dei ministri approva il decreto legge sullo gestione della pandemia: stato di emergenza fino al 31 gennaio. Mascherine obbligatorie all’aperto in tutto il Paese, con multe da 400 a mille euro per chi non le indossa. Conte: “Curva sta salendo, rispettare la distanza anche in casa con amici e parenti” Zaia: “Non facciamo i bulli col governo, ma l’emergenza non c’è”. Nel mondo 35.733.340 casi; negli USA più di 210mila morti. In Europa misure restrittive in molti Paesi; dopo Berlino, Parigi e Bruxelles, anche la Scozia chiude pub, bar e ristoranti. Record contagi in Germania. Fauci (USA): “Focolaio alla Casa Bianca si poteva prevenire”.