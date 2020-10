Con 544 nuovi positivi al virus Sars-Cov-2, la Campania resta tra le regioni italiane col maggior numero di nuovi contagi: il dato diffuso ieri è il più alto registrato in Italia e quello più elevato di sempre per la Campania. Attualmente in regione i ricoverati con sintomi sono 520 (+32 rispetto alla rilevazione del giorno precedente), quelli in Terapia Intensiva sono 52 (+5) e quelli in isolamento domiciliare fiduciario sono 7.771 (+329). Gli attualmente positivi in Campania sono 8.343. Nell'ultima giornata di analisi sono stati processati 7.504 tamponi (in totale dall'inizio della pandemia 644.967). Si registrano, infine, complessivamente 6.895 guariti (+177) e 469 morti (+1). I dati verranno aggiornati col bollettino odierno, diffuso come di consueto intorno alle 17.

La Regione Campania ha comunicato anche i dati sui posti negli ospedali: risultano disponibili 99 posti in Terapia Intensiva e 663 in degenza ordinaria; a questi si aggiungono, precisa la nota, "quelli della “Fase C” che prevede l'attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva". Fino al prossimo 20 ottobre, si legge nell'ordinanza regionale 77, l'ultima contenente norme anti contagio, "è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato".

Laboratori privati potranno fare i tamponi ai cittadini

Ieri sera la Regione ha comunicato che anche i laboratori privati potranno effettuare i tamponi ai singoli cittadini. Si tratta di una decisione che mira a incrementare il numero di tamponi processati ogni giorno, in modo da individuare i nuovi contagi con maggiore efficacia e velocità, indispensabili nei casi di pandemia. Fino ad ora ai centri privati abilitati potevano rivolgersi soltanto enti ed aziende. L'esito dei test dovrà essere comunicato alla piattaforma sanitaria regionale per fare in modo che si possano tracciare tutti i contatti.

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi