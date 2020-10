La Regione Campania autorizza le strutture sanitarie private ad effettuare i tamponi anche sui privati cittadini. Lo ha deciso l'amministrazione regionale nel corso della riunione convocata oggi dal presidente Vincenzo De Luca con i componenti dell'Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle aziende ospedalieri di Napoli e provincia. In considerazione del quadro epidemiologico e del massivo

contact tracing in atto – si legge in una nota diramata dalla Regione Campania – è stato deciso di autorizzare le strutture private ad effettuare tamponi a singoli privati cittadini, con obbligo di comunicare gli esiti, positivi e negativi, alla piattaforma sanitaria regionale. È stata ribadita ai direttori generali l’indicazione di comunicare l’esito dei tamponi in 24/48 ore massimo, con particolare attenzione ai casi sospetti nelle scuole. Le strutture competenti sono state richiamate a trasmettere i numeri telefonici per consentire l’invio del risultato del tampone via sms, come già avviene per alcuni laboratori".

"Nella giornata di domani – precisa ancora la nota dell'amministrazione regionale – sarà aggiudicata la gara di Soresa per scegliere ulteriori laboratori in grado di aumentate il numero di tamponi. Sui test salivari è stato comunicato dal Ministero della Salute che sarà validata a breve una specifica tipologia di test. Domani è previsto un incontro del presidente De Luca con il Ministro Speranza e il Commissario Arcuri per una verifica complessiva, e per anticipare la richiesta di una fornitura importante di test salivari appena validati". La Regione Campania ha precisato anche che non vi è alcuna carenza di posti letto negli ospedali della regione.