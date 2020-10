In aumento i contagi da Covid-19 in Italia. Secondo i dati del bollettino di oggi, giovedì 8 ottobre, diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.458 contagi (ieri ne erano +3.678), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 338.398. I guariti sono 236.363 (+1.060 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.204) e i morti sono 36.083 (+22, ieri erano 31). Nel nostro paese sono attualmente 65.952 i casi positivi (+3.376): di questi sono 3.925 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 358 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore è la Campania, seguita dalla Lombardia e dal Veneto. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 128.098, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 12.197.900.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 338.398. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della Salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: +683 (109.869 casi totali)

Piemonte: +336 (37.194 casi totali)

Emilia-Romagna: +184 (36.638casi totali)

Veneto: +491 ( 29.909 casi totali)

Lazio: +359 (18.748 casi totali)

Toscana: +339 (16.612 casi totali)

Campania: + 757 (16.464 casi totali)

Liguria: +152 (14.474 casi totali)

Puglia: +248 ( 8.867 casi totali)

Sicilia: +259 ( 8.479 casi totali)

Marche: +66 (8.350casi totali)

Trento: + 59 (6.355 casi totali)

Friuli Venezia Giulia: +110 (5.144 casi totali)

Abruzzo: +68 (4.783 casi totali)

Sardegna: +127 (4.608 casi totali)

Bolzano: + 69 (3.803 casi totali)

Umbria: +84 ( 2.906 casi totali)

Calabria: +21 (2.146 casi totali)

Valle d’Aosta: +18 (1.384 casi totali)

Basilicata: +22 (975 casi totali)

Molise: +6 (690 casi totali)