Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Italia. Secondo i dati del bollettino di oggi, mercoledì 7 ottobre, diramato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.678 contagi (ieri ne erano +2.677), che portano il totale dall'inizio dell'epidemia a quota 333.940. I guariti sono 235.303 (+1.204 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.418) e i morti sono 36.061 (+31, ieri erano 28). Nel nostro paese sono attualmente 62.576 i casi positivi (+2.442): di questi sono 3.782 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre sono 337 quelli in terapia intensiva. La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore continua ad essere la Campania, seguita da Lombardia, Veneto e Lazio. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 125.314, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 12.069.402.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 333.940. Qui la tabella con le cifre riportate dal ministero della salute e i dati relativi agli incrementi relativi alle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 520 (109.186 casi totali)

Piemonte: +287 (36.858 casi totali)

Emilia-Romagna: 193 (36.454 casi totali)

Veneto: +375 (29.418 casi totali)

Lazio: +357 (18.389 casi totali)

Toscana: +300 (16.273 casi totali)

Campania: +544 (15.707 casi totali)

Liguria: +176 (14.322 casi totali)

Marche: +84 (8.284 casi totali)

Puglia: +196 (8.619 casi totali)

Sicilia: +213 (8.220 casi totali)

Trento: +32 (6.296 casi totali)

Friuli Venezia Giulia: +72 (5.034 casi totali)

Abruzzo: +61 (4.715 casi totali)

Sardegna: +101 (4.481 casi totali)

Bolzano: +55 (3.734 casi totali)

Umbria: +65 (2.822 casi totali)

Calabria: +16 (2.125 casi totali)

Valle d’Aosta: +15 (1.366 casi totali)

Basilicata: +15 (953 casi totali)

Molise: +1 (684 casi totali)